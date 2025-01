Video Gol Highlights Genoa-Monza 2-0 : Sintesi 27-01-2025

Video Gol e Highlights Genoa-Monza 2-0 , 22° Giornata Serie A: De Winter e Vasquez per il 2-0 finale.

La cura Vieira sta dando i suoi frutti. I liguri stanno risalendo piano piano la classifica ed ora si trovano quasi a metà, in dodicesima posizione.

Il Monza è sempre più giù, ultimo in classifica. Nemmeno il cambio di allenatore è servito per dare una marcia in più ai lombardi.

Sintesi di Genoa-Monza 2-0

La prima fase del match, nei primi quindici minuti iniziali non presenta grosse occasioni da reti da parte di entrambe. Poi al sedicesimo arriva una ghiotta opportunità per gli ospiti di passare in vantaggio con Kyriakopoulos, il cui tiro si spegne di pochissimo alla destra della porta difesa da Leali.

Rossoblu che salgono nel possesso durante lo scorrimento del primo tempo. Al ventinovesimo minuto pareggiano le occasioni pericolose, con un colpo di testa su cross proveniente dalla fascia. La sfera s’indirizza sotto la traversa, ma Turati mostra tutti i suoi riflessi respingendo il tentativo.

Subito dopo il difensore biancorosso Kyriakopoulos commette un’ingenuità, provocando un calcio di rigore in favore dei rossoblu. Trattenuta troppo plateale per non essere fischiata. Dal dischetto si presenta Pinamonti, pronto a trafiggere Turati. Sfortunatamente per lui la conclusione nell’angolino basso di sinistra viene sventata da un’ottimo intervento del numero uno biancorosso.

Il match, in definitiva, rimane sul limbo, senza troppe chance di vedere reti. L’arbitro Doveri fischia la fine della prima frazione sul punteggio di parità a reti bianche.

Ripresa che vede i i liguri maggiormente propositivi in avanti. Fabio Miretti riceve un cross con il contagiri dalla fascia, ma il suo colpo di testa si stampa sulla traversa e poi si perde.

Otto minuti più tardi reazione degli ospiti. Danilo D’Ambrosio colpisce di testa verso l’angolino basso di destra, ma trova attento Leali a ribattere il suo tentativo.

Verso il quarto d’ora della ripresa rossoblu pericolosi con Morten Thorsby, il quale dopo una serie di finte dentro l’area assesta una rasoterra verso il palo destro. Il portiere ospite risponde presente.

VANTAGGIO ROSSOBLU! Koni De Winter stacca in maniera perfetta di testa nell’area piccola per raggiungere il calcio piazzato di Aaron Martin. Pallone nel sacco e nulla da fare per Turati!

Al settantesimo minuto di gioco il conto dei tiri totali vede il Genoa riuscire a colpire tre volte rispetto al Monza. Sterile reazione da parte degli ospiti.

Dopo la mezz’ora i lombardi si avvicinano maggiormente alla porta avversaria. Ci provano nella fattispecie con Andrea Carboni, dopo aver raccolto un rimbalzo. I difensori rossoblu controllano il tentativo e lo bloccano.

RADDOPPIO DEI ROSSOBLU! Johan Vasquez si procura lo spazio e va a staccare sul cross morbido e preciso di Cornett! Nulla da fare per Turati!

A tre minuti dal termine del tempo regolamentare Ekuban va alla conclusione, ma il suo tiro è da dimenticare e termina abbondantemente fuori!

Al secondo minuto di recupero Koni De Winter è bravo a liberarsi nell’area piccola e ad impattare il pallone. Sfortunatamente per lui il suo tentativo viene respinto da Stefano Turati sotto la traversa!

Scaduti i quattro minuti di recupero il direttore di gara fischia la fine dell’incontro. Vittoria meritata per i rossoblu.

Highlights e Video Gol di Genoa-Monza 2-0

Tabellino di Genoa-Monza 2-0

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Kassa (53′ Maxwel Cornet), Masini, Frendrup; Thorsby (86′ Ekhator), Pinamonti (76′ Caleb Ekuban), Miretti (86′ Vitinha). All. Vieira.

MONZA (4-4-2): Turati; D’Ambrosio (74′ Stefan Lekovic), Izzo, Carboni, Kyriakopoulos (46′ Dany Mota); Pereira, Urbanski, Akpa Akpro (45′ Bianco), Ciurria; Maldini (68′ Andrea Petagna), Caprari (68′ Samuele Vignato). All. Bocchetti.

ARBITRO: Doveri (Roma)

GOL: 61′ De Winter (G), 84′ Johan Vasquez (G)

ASSIST: 61′ Martin (G), 84′ Maxwel Cornet (G)

AMMONITI: 20′ Caprari (M), 30′ Kyriakopoulos (M), 43′ Akpa Akpro (M), 63′ Alessandro Bianco (M)

ESPULSIONI: –

NOTE: concessi tre minuti di recupero al termine del primo tempo, quattro nella ripresa