Formazioni Ufficiali AZ Alkmaar – Roma e Diretta Live Europa League

Formazioni Ufficiali e Diretta Live di AZ Alkmaar – Roma match valido per la 7° Giornata di Europa League

La Roma dopo la convincente vittoria in campionato contro il Genoa si vuole rilanciare in Europa League.

I giallorossi nelle prime 6 giornate di Europa League hanno raccolto 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta e sono al 14° posto con 9 punti.

L’AZ invece ha 1 punto in meno ed ha raccolto 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Calcio d’inizio alle 18:45 all’AFAS Stadium di Alkmaar per AZ – Roma.

https://twitter.com/OfficialASRoma/status/1882469647095603627

Formazioni Ufficiali di Az Alkmaar – Roma:

Martens manda in campo il suo AZ Alkmaar con il 4-3-3 con Owusu-Oduro in porta e davanti a lui Goes e Penetra centrali con Maikuma a destra e Moller Wolfe a sinistra. A centrocampo ci sono Mjnans al centro con Koopmeiners a destra e Clasie a sinistra. In attacco il tridente formato da Lahdo, Meerdink e Poku.

Ranieri manda in campo la sua Roma con un 4-3-3 speculare con Svilar in porta e davanti a lui Hummels e Ndicka centrali con Celik a destra e Angelino a sinistra. A centrocampo c’è Paredes in cabina di regia affiancato da Kone e Pisilli. In attacco il tridente formato da Dovbyk centrale e ai lati Dybala e Saelemaekers.

AZ (4-3-3): Owusu-Oduro; Maikuma, Goes, Penetra, Moller Wolfe; Koopmeiners, Mijnans, Clasie; Poku, Meerdink, Lahdo.

A disposizione: Verhulst, Zoet, Martins Indi, Parrott, Belic, Addai, Dekker, Smit, Buurmeester, De Wit, Daal.

Allenatore: Martens.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Hummels, Ndicka, Angelino; Kone, Paredes, Pisilli; Dybala, Dovbyk, Saelemaekers.

A disposizione: De Marzi, Marcaccini, Pellegrini, Abdulhamid, Shomurodov, Soule, Hermoso, Mancini, Baldanzi, Zalewski, El Shaarawy.

Allenatore: Ranieri.