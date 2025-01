AZ Alkmaar vs Roma: Probabili Formazioni, TV Diretta Streaming e Pronostico del Match di Europa League

La UEFA Europa League torna in azione questo giovedì con uno scontro cruciale tra AZ Alkmaar e AS Roma presso l’AFAS Stadion. Con un solo punto a separare le due squadre in classifica e due sole partite rimaste nella fase a gironi, entrambe mirano a raggiungere una preziosa posizione tra le prime otto per garantirsi la qualificazione automatica alla fase a eliminazione diretta.

AZ Alkmaar: Uno storico di solidità

La squadra olandese, nota affettuosamente come De Kaasboeren, ha mostrato una notevole costanza nella sua campagna europea finora. Con un bilancio equilibrato di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, l’AZ ha accumulato 8 punti ed è attualmente dentro le prime 24 posizioni cruciali. Nell’ultima uscita europea, un pareggio per 2-2 contro il Ludogorets in Bulgaria, ha evidenziato sia le capacità offensive sia le vulnerabilità difensive del team.

L’allenatore Maarten Martens sa quanto sia importante ottenere il massimo dei punti in quest’ultima partita casalinga. Con un’impressionante performance all’AFAS Stadion, dove hanno perso solo 2 delle ultime 34 partite europee (22 vittorie), l’AZ ha motivi per essere ottimista. Inoltre, la squadra olandese non ha mai perso contro avversarie italiane in casa in competizioni UEFA, affrontando club come Inter, Udinese, Napoli e i rivali della Roma, Lazio.

In Eredivisie, l’AZ è attualmente sesta, a pochi punti dalla top 4. Con una striscia positiva di sette partite consecutive senza sconfitte in campionato, la squadra si presenta in ottima forma.

AS Roma: Un passato glorioso, ma una stagione altalenante

I Giallorossi arrivano ad Alkmaar con un bilancio europeo misto in questa stagione: 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta. Nonostante il loro illustre passato europeo, che include una finale di Europa League nel 2023 e una semifinale la scorsa stagione, la Roma fatica a trovare la propria forma migliore in questa competizione.

Guidata dal veterano Claudio Ranieri, la squadra romana ha mostrato segnali di ripresa nelle ultime settimane. Nell’ultima partita europea prima della pausa invernale, ha dominato il Braga con un netto 3-0, totalizzando ben 34 tiri in porta – un’impresa riuscita solo ad altre tre squadre nella storia della competizione.

Attualmente a due punti dalla qualificazione automatica, la Roma sa che deve vincere sia contro l’AZ che nell’ultima partita contro l’Eintracht Francoforte per garantirsi il passaggio diretto agli ottavi.

Giocatori chiave

Per l’AZ Alkmaar, gli occhi saranno puntati su Troy Parrott, attaccante della Repubblica d’Irlanda recentemente nominato miglior giocatore dell’Eredivisie per il mese di dicembre. Tuttavia, l’assenza di Ruben van Bommel, miglior marcatore europeo della squadra, rappresenta un grosso handicap.

Per la Roma, il duo in forma Artem Dovbyk e Paulo Dybala guiderà l’attacco. In particolare, Dovbyk ha segnato 5 gol nelle ultime 6 partite, mentre il ritorno del capitano Lorenzo Pellegrini e del centrocampista Bryan Cristante offre ulteriori opzioni a Ranieri.

Notizie sulle squadre

AZ Alkmaar : Sam Westerveld è infortunato, mentre Dense Kasius è in dubbio. Anche Ibrahim Sadiq e Ruben van Bommel saranno assenti.

: Sam Westerveld è infortunato, mentre Dense Kasius è in dubbio. Anche Ibrahim Sadiq e Ruben van Bommel saranno assenti. Roma: Pellegrini e Cristante sono entrambi fuori per infortunio. Inoltre, il club ha ceduto in prestito Enzo Le Fee al Sunderland.

Probabili Formazioni AZ Alkmaar Roma

Squadra Modulo Formazione Titolare Allenatore AZ Alkmaar 4-2-1-3 Owusu-Oduro; Maikuma, Penetra, Goes, Wolfe; Clasie, P. Koopmeiners; Mijnans; Poku, Parrott, Lahdo Maarten Martens Roma 3-4-2-1 Svilar; G. Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Pisilli, Manu Koné, Angeliño; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk Claudio Ranieri

Quote AZ Alkmaar Roma

Esito Quota Descrizione Segno 1 3,15 La vittoria dell’AZ Alkmaar, che gioca in casa, paga 3,15 volte l’importo scommesso. Segno X 3,45 Il pareggio tra le due formazioni offre una quota di 3,45 volte la puntata. Segno 2 2,15 La vittoria della Roma, considerata favorita, garantisce 2,15 volte la somma giocata.

Pronostico della partita

Lo scontro rappresenta una battaglia tattica intrigante tra l’imbattibilità casalinga dell’AZ e le recenti difficoltà della Roma in trasferta. La forza offensiva olandese, che ha segnato in 14 delle ultime 15 partite, metterà alla prova una difesa romana che ha mantenuto solo 3 clean sheet nello stesso periodo.

Pronostico: AZ Alkmaar 1-1 Roma

AZ ALKMAAR-ROMA: DOVE VEDERLA IN TV E DIRETTA STREAMING

Partita: AZ Alkmaar-Roma

Data: giovedì 23 gennaio

Orario: 18:45

Canale tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 252)

Streaming: Sky Go, NOW