Champions League: Le Partite in Chiaro Gratis su TV8 e Prime Video il 29 Gennaio 2025

La Champions League torna protagonista il 29 gennaio 2025 con due attesissimi incontri, trasmessi gratuitamente in chiaro su TV8 e gratis su Prime Video. Gli appassionati di calcio potranno vivere una serata emozionante con partite che si preannunciano fondamentali per il prosieguo delle rispettive competizioni europee.

Manchester City vs Brugge su TV8

Gli spettatori italiani avranno la possibilità di seguire in chiaro, gratuitamente su TV8, il match tra Manchester City e Brugge. La sfida, in programma alle ore 21 presso l’Etihad Stadium, rappresenta un crocevia decisivo per la squadra di Pep Guardiola. I Citizens, dopo una stagione europea altalenante, sono obbligati a vincere per mantenere vive le speranze di qualificazione ai playoff di Champions League.

Con soli 8 punti raccolti in 7 partite, il Manchester City si trova in una posizione critica. La recente sconfitta contro il PSG ha complicato ulteriormente la situazione, rendendo imprescindibile una vittoria contro il Brugge, che a sua volta arriva da un pareggio contro la Juventus di Thiago Motta.

La trasmissione del match su TV8 si inserisce nella strategia di Sky di offrire agli appassionati di calcio alcune delle migliori sfide europee in chiaro, mentre le altre partite rimangono disponibili solo su Sky Sport. Da notare che nessuna partita delle squadre italiane sarà trasmessa in chiaro da Sky per questa giornata, in linea con i diritti TV acquisiti.

Inter vs Monaco su Prime Video

Contemporaneamente, Amazon Prime Video offrirà gratuitamente ai suoi utenti il big match tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Monaco di Adolf Hütter, in diretta dal leggendario stadio di San Siro. Questa sfida, anch’essa alle 21, è cruciale per i nerazzurri, che puntano a conquistare l’accesso diretto agli ottavi di finale, evitando i playoff.

Amazon ha annunciato un’ampia copertura dell’evento, che inizierà già dalle 19:30 con un prepartita ricco di contenuti esclusivi. La telecronaca sarà affidata alla coppia formata da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, mentre Giulia Mizzoni, Marco Cattaneo, Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani racconteranno ogni dettaglio direttamente dal bordo campo.

Gli spettatori potranno seguire la diretta tramite l’app Prime Video su tutte le principali piattaforme di streaming, oppure attraverso il sito web del servizio. Come sempre, la produzione di Prime Video promette un intrattenimento di alto livello, con approfondimenti tecnici e un parterre di esperti pronti ad analizzare ogni dettaglio della partita.

Una Serata di Grande Calcio Europeo

Il 29 gennaio 2025 si preannuncia una serata imperdibile per tutti gli appassionati di calcio. Da un lato, il Manchester City lotterà per la sopravvivenza europea contro il Brugge, mentre dall’altro, l’Inter cercherà di proseguire il suo cammino senza intoppi nella competizione. Grazie alla trasmissione in chiaro su TV8 e Prime Video, i tifosi potranno godersi queste due emozionanti sfide senza alcun costo aggiuntivo.

Non resta che prepararsi per una serata di spettacolo e passione, all’insegna del miglior calcio europeo!