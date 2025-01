Champions League: Inter agli ottavi, Juventus, Atalanta e Milan agli spareggi

L’Inter ha travolto il Monaco a San Siro ed è l’unica squadra italiana ad avere accesso diretto agli ottavi di Finale di Champions League.

Juventus, Milan e Atalanta saranno costrette a passare dai play off e ci sarà un possibile spareggio Juventus-Milan mentre l’Atalanta troverà Sporting Lisbona o Brugge.

Ultima giornata di Champions League negativa per le squadre italiane in corse per gli ottavi.

L’unica a sorridere è l’Inter di Inzaghi che travolge il Monaco grazie ad una tripletta di uno strepitoso Lautaro Martinez e chiude al 4° posto a quota 19 punti la fase a Gironi con gli stessi punti di Barcellona e Arsenal che sono rispettivamente seconda e terza dietro al Liverpool capolista con 21 punti.

I nerazzurri mantengono ancora una volta inviolata la porta in una partita di Champions per la sesta volta consecutiva su sette partite giocate nella fase a Gironi dove hanno subito un solo gol nel match contro il Bayer Leverkusen in trasferta.

Brutte sconfitte per Milan e Juventus. I rossoneri hanno perso 2 a 1 in Croazia contro la Dinamo Zagabria e sono rimasti anche in 10 per l’espulsione di Musah per doppia ammonizione.

La Juventus di Thiago Motta ha perso in casa contro il Benfica per 2 a 0 e continua la striscia negativa contro le aquile portoghesi con i bianconeri che hanno rimediato 5 sconfitte su 5 negli scontri diretti.

L’Atalanta di Gianpiero Gasperini non è andata oltre il pareggio per 2 a 2 nella proibitiva trasferta al Camp Nou contro il Barcellona.

Champions League qualificate agli ottavi di Finale:

Le 8 squadre che hanno ottenuto accesso diretto agli ottavi di Finale sono Liverpool, Barcellona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa.

Champions League Spareggi Play Off

Dovranno passare dagli spareggi play off invece le seguenti 16 squadre comprese le 3 italiane:

Atalanta, Milan, Juventus, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayer Monaco, PSV Eindhoven, PSG, Benfica, Monaco, Brest, Celtic, Manchester City, Sporting Lisbona e Blub Brugge.

Venerdì 31 gennaio a Nyon ci sarà il sorteggio dei match di Play Off che si giocheranno 11 e 12 febbraio alle 21:00 andate e 18 e 19 febbraio alla stessa ora il ritorno.

Poi il 21 Febbraio sempre a Nyon saranno sorteggiati gli accoppiamenti degli ottavi ed il resto del tabellone fino alla finale.

Sorteggio Play Off Champions e possibili accoppiamenti:

Le squadre nel sorteggio play off saranno suddivise in coppie in modo che: la 9° e la 10° classificata sfideranno una tra la 23° e 24°;

l’11° e la 12° classificata affronteranno una tra la 21° e la 22° e così via.

Le squadre classificate dalla 9° alla 16° posizione giocheranno l’andata fuori casa e avranno il vantaggio di disputare il match di ritorno in casa.

Per quanto riguarda i possibili accoppiamenti delle italiane ai Play Off il Milan che ha chiuso al 13° posto troverà una tra Feyenoord e Juventus.

La Juventus di Thiago Motta oltre ai rossoneri potrebbe invontrare il PSV Eindhoven che sarebbe sicuramente la soluzione migliore per evitare uno scontro diretto tra italiane.

L’Inter poi agli ottavi che ha chiuso al 4° posto sarà accoppiata con una delle squadre vincente dello slot nel quale ci sono Milan e Juventus.

L’Atalanta che ha chiuso al 9° posto ed ha solo sfiorato la qualificazione diretta troverà allo spareggio una tra Sporting Lisbona e Club Brugge.

Ecco tutti i possibili accoppiamenti per gli spareggi Play Off ed i possibili ottavi di finale:

