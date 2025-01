Video Gol e Highlights Barcellona-Atalanta 2-2 , 8° Giornata Champions League: doppio vantaggio blaugrana con Yamal e Araujo e doppia risposta nerazzurra con Zappacosta e Pasalic

Un pareggio prestigioso quello ottenuto dalla Dea sul campo dei blaugrana, ma che purtroppo non gli serve per ottenere il passaggio diretto agli ottavi. Conclude al nono posto in classifica, ottenendo così un buon sorteggio possibile, anche se nell’urna ci sono avversarie come Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester City.

Il Barcellona è tranquillamente qualificato tra le prime otto, con la possibilità di vedere la sua probabile avversaria quando saranno terminati i playoff.

Sintesi di Barcellona-Atalanta 2-2

Un match che vede subito partire alla propria maniera i blaugrana. Lungo possesso palla, passaggi in orizzontale e verticale a cercare di allargare le maglie della difesa avversaria.

Dal decimo minuto è la Dea ad avere le prime occasioni per passare in vantaggio. Prima Zappacosta di testa, che non trova il palo lungo; poi lo stesso laterale trova il fondo, effettua un cross per De Kateleare, ma Koundè lo anticipa impegnando Szczesny in una parata complicata per evitare l’autorete.

Un minuto più tardi è Yamal a creare scompiglio nella difesa bergamasca, ma la sua conclusione con il sinistro non gira abbastanza e termina sul fondo.

Al dodicesimo Retegui prova a concludere da posizione defilata, incrociando con il destro da posizione impossibile. Szczesny interviene e mette in angolo.

La Dea è molto coraggiosa e va a prendere i difensori avversari nella loro aerea di rigore. Verso la mezz’ora Yamal va a costruirsi una conclusione di mancino, ma quest’ultima è cnetrale e facile preda di Carnesecchi.

Dopo una fase centrale della prima frazione nella quale il ritmo è tornato basso, con la formazione catalana che mantiene il possesso palla in attesa dei varchi possibili concessi dalla Dea.

Al trentasettesimo rete annullata alla Dea! Su di un pallone conteso tra De Ketelaere e Garcia, la palla arriva sui piedi di Zappacosta che batte Szczesny! L’arbitro, però, richiamato dal VAR vede il fuorigioco del laterale nerazzurro.

Termina la prima frazione dopo due minuti di recupero. Dea maggiormente pericolosa rispetto ai padroni di casa, ma senza esito.

Ripresa che inizia con i padroni di casa subito pericolosi.

VANTAGGIO DEL BARCELLONA! Yamal effettua un tiro di sinistro da posizione ravvicinata che non lascia scampo a Carnesecchi!

Lo stesso giovane attaccante spagnolo si ripete due minuti più tardi, ma il suo tentativo è respinto dalla difesa ospite.

Al sesto minuto si vanno vedere gli ospiti. C’è un tentativo di reazione allo svantaggio, con Pasalic che effettua un tiro di sinistro da centro area, su assist di De Kateleare con pallone indirizzato nell’angolo in basso a destra.

Verso il decimo minuto ancora occasione per i blaugrana. Raphina effettua un tiro di sinistro da lunga distanza con pallone indirizzato sotto la traversa. Il portiere Carnesecchi dimostra ottimi riflessi e devia la conclusione.

Al quarto d’ora Lewandovski si mette in proprio e con un tiro di destro da centro area mette in difficoltà la difesa bergamasca. Tre minuti più tardi ancora Yamal, il più ispirato dei suoi, prova un tiro con il destro dalla sinistra dell’area che viene parato in basso a destra. Quindi Raphina prova con un tiro di sinistro da fuori area, ma con la sfera che termina alta.

PAREGGIO DELL’ATALANTA! Zappacosta riceve la sfera e s’invola sulla destra, il suo cross verso il centro trova Ederson pronto a colpire nell’angolino destro della porta difesa da Szczesny!

VANTAGGIO DEL BARCELLONA! Su cross indirizzato sul secondo palo Araujo stacca di testa e batte Carnesecchi!

PAREGGIO DELL’ATALANTA! De Roon mette in mezzo un pallone splendido, controllato molto bene da Pasalic che con un tiro deviato da Koundé batte Szczesny!

In pieno recuopero Pedri prova una conclusione pericolosa con il mancino da fuori area, ma Carnesecchi metto i suoi guantoni e blocca il suo tentativo!

L’arbitro fischia la fine della partita sul risultato di parità.

Highlights e Video Gol di Barcellona-Atalanta 2-2

Tabellino di Barcellona-Atalanta 2-2

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Kounde, Araujo, Eric Garcia (69′ Pau Gubarsi), Balde; De Jong, Pedri (80′ Casadò); Yamal (97′ Victor), Gavi (69′ Fermin Lopez), Raphinha; Lewandowski (69′ Ferran Torres). Allenatore: Hans-Dieter Flick

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac (55′ Giorgio Scalvini); Bellanova (77′ Juan Cuadrado), De Roon, Ederson, Zappacosta (77′ Matteo Ruggeri ); Pasalic; De Ketelaere (87′ Brescianini), Retegui (77′ Zaniolo). Allenatore: Gasperini

ARBITRO: Oliver M (Inghilterra)

GOL: 47′ Yamal (B), 67′ Ederson (A), 72′ Araujo (B), 79′ Pasalic (A)

ASSIST: 47′ Raphina (B), 67′ Zappacosta (A), 72′ Raphina (B), 79′ De Roon (A)

AMMONITI: 51′ Kolasinac (A), 93′ De Roon (A), 97′ Ederson (A)

ESPULSIONI: –

NOTE: due minuti di recupero nel primo tempo, otto concessi nella ripresa