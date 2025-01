Sorteggi Europa League: Roma contro il Porto, tutti gli accoppiamenti dei Playoff

Sorteggi Europa League: Roma - Porto - TechSporty.com

Il sorteggio dei playoff di Europa League, tenutosi oggi a Nyon, ha stabilito che la Roma affronterà il Porto. I giallorossi, grazie alla vittoria sull’Eintracht Francoforte, si sono qualificati tra le prime 24 squadre del girone unico. La Lazio, invece, già qualificata agli ottavi, scoprirà il 21 febbraio se potrà incrociare la Roma in un possibile derby nel turno successivo.

I precedenti tra Roma e Porto

Nei precedenti incontri europei tra Roma e Porto, i portoghesi hanno ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. L’ultimo confronto risale alla Champions League 2018-2019, dove la Roma vinse 2-1 all’andata, ma il Porto ribaltò il risultato al ritorno con un 3-1 dopo i tempi supplementari.

Le parole di Zubizarreta

Andoni Zubizarreta, direttore sportivo del Porto, ha commentato il sorteggio:

“Sarà una gran bella partita, da Champions, tra grandi club, grandi città e tifosi e con tante storie. Sulla panchina della Roma incontrerò un grande amico, Claudio Ranieri, il mio ultimo allenatore al Valencia. Vogliamo vincere entrambi, ma questo è il calcio. Favorito? 50% e 50%.”

Gli ex della Serie A nel Porto

Il Porto annovera tra le sue fila due ex giocatori della Serie A:

Nehuen Perez , in prestito dall’Udinese

, in prestito dall’Udinese Tiago Djalò, difensore in prestito dalla Juventus, che l’estate scorsa era vicino alla Roma prima che l’affare saltasse all’ultimo momento

Il tabellone e le possibili sfide

La Roma è stata inserita nella parte destra del tabellone, la stessa del Fenerbahçe allenato da José Mourinho, che potrebbe incontrare solo ai quarti di finale. La Lazio, per evitare un derby agli ottavi, dovrà finire nella parte sinistra del tabellone, dove affronterebbe una tra Ferencvaros e Viktoria Plzen. In tal caso, un eventuale derby romano sarebbe possibile solo in finale.

Gli accoppiamenti dei playoff di Europa League

Ferencvaros – Viktoria Plzen

Porto – Roma

Twente – Bodo/Glimt

Fenerbahçe – Anderlecht

Union SG – Ajax

PAOK – Steaua Bucarest

AZ Alkmaar – Galatasaray

Midtjylland – Real Sociedad