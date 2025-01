Samsung lancia i nuovi Galaxy S25 con AI: offerta e prezzi

Samsung ha svelato ieri a San Jose nell’evento “Galaxy Unpacked” i nuovi modelli top di gamma Samsung S25 che quest’anno saranno disponibili in ben 4 versioni: S25, Samsung S25+, Ultra e la novità Edge.

Samsung con la nuova serie di modelli Galaxy S25 rivoluziona il mondo degli smartphone grazie all’implementazione dell’AI capace di rispondere a tutte le esigenze dell’utente e nell’articolo vi spiegheremo tutti i dettagli.

I nuovi Samsung Galaxy S25, S25+, S25 Ultra saranno acquistabili Online da subito sia sul sito ufficiale che sui vari siti di tecnologia come mediaworld, unieuro ecc con consegna a partire dal 4 Febbraio 2025. Nei negozi invece si potranno pre-ordinare dalla serata del 22 Gennaio con disponibilità al ritiro a partire dal 31 Gennaio.

Samsung Electronics ha annunciato ieri a San Jose in California i nuovi Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ e Galaxy S25, alzando nettamente l’asticella sei suoi smartphone introducendo un vero e proprio assistente intelligente AI che permette esperienze mobili naturali e contestuali mai viste prima come ad esempio la telefonata con traduzione in tempo reale se l’interlocutore vi sta parlando in un altra lingua che non conoscete.

Introducendo agenti di intelligenza artificiale multimodali, la serie Galaxy S25 rappresenta il primo passo nella visione di Samsung di cambiare il modo in cui gli utenti interagiscono con il loro telefono e con il loro mondo.

Il chipset personalizzato Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform per Galaxy offre maggiore potenza di elaborazione sul dispositivo permettendo di sfruttare al massimo l’assistenza artificiale Galaxy AI oltre a una gamma e un controllo della fotocamera superiori grazie al motore ProVisual di nuova generazione di Galaxy.

TM Roh, Presidente e Capo della Mobile eXperience Business di Samsung Electronics, alla presentazione ha dichiarato: “Le più grandi innovazioni sono al servizio degli utenti ed è per questo che abbiamo evoluto Galaxy AI per aiutare tutti a interagire con i loro dispositivi in modo più naturale e senza sforzo, garantendo al contempo la sicurezza della loro privacy. La serie Galaxy S25 apre le porte a un sistema operativo integrato con l’intelligenza artificiale che cambia radicalmente il modo in cui utilizziamo la tecnologia e viviamo le nostre vite.”

Tra le grandi novità che rendono unici i nuovi Samsung Galaxy S25 ci sono:

Il nuovo sistema operativo integrato con l’intelligenza artificiale che offre interazioni più immediate, utili e intuitive oltre a esperienze personalizzate.

Un hardware migliorato, con un processore più potente mai utilizzato su un dispositivo Galaxy che è il nuovo Snapdragon 8 Elite di Qualcomm affiancato da 12GB di RAM

di Qualcomm affiancato da di Samsung presenta il nuovo Galaxy Club, rendendo ancora più facile l’aggiornamento ai nuovi dispositivi Galaxy, includendo tutti i vantaggi di Samsung Care+.

Ecco un riassunto delle funzionalità principali introdotte con One UI 7 e Galaxy AI, insieme a una breve descrizione di ciascuna:

1. AI Select

Simile alla funzione Circle to Search di Google, AI Select consente di selezionare elementi sullo schermo per eseguire azioni sul telefono.

Ad esempio selezionando una data AI Select può suggerire di aggiungerla al calendario e completare automaticamente l’azione.

2. Aggiornamenti Circle to Search

Circle to Search non è nuovo, ma è stato migliorato:

Riconosce numeri di telefono, email e URL sullo schermo, consentendo di chiamare, inviare email o visitare siti con un tocco.

Ora è multimodale: può anche cercare contenuti audio, come identificare una canzone che stai ascoltando.

3. Cross-app Action

Con il supporto di linguaggio naturale, è possibile chiedere a Gemini di eseguire azioni su più app contemporaneamente. Esempio: “Cerca la prossima partita dei Warriors e aggiungila al calendario.”

4. AI Photo Search

Consente di cercare foto nella tua libreria usando comandi vocali in linguaggio naturale. Ad esempio: “Mostrami le foto della mia vacanza in Italia.”

5. Settings Search

Ora puoi trovare impostazioni specifiche con comandi vocali. Un esempio potrebbe essere: “Aiutami a rendere il testo più grande.”

6. Personal Data Engine

Un motore di dati personali che funziona come un modello AI personalizzato, imparando dal tuo utilizzo quotidiano.

Dati archiviati localmente : Per maggiore sicurezza, il motore conserva i dati solo sul dispositivo, senza caricarli sul cloud.

Supporta funzioni personalizzate come Now Brief.

7. Now Brief

Fornisce suggerimenti proattivi tramite la Now Bar sulla schermata di blocco, basati sulle tue abitudini. Ad esempio, potrebbe suggerire di attivare la modalità di guida o avviare la navigazione.

8. Audio Eraser

Consente di controllare meglio l’audio nei video:

Puoi regolare elementi audio specifici, come voci, rumore del vento o altri suoni.

Ad esempio, puoi abbassare il rumore di fondo o amplificare il suono in primo piano.

9. Improved Generative Edit

Questa funzione rimuove elementi indesiderati dalle foto. La novità è la capacità di rimuovere anche le ombre, rendendo gli edit ancora più naturali

Intelligenza Artificiale permette interazioni intuitive e naturali

Con la nuova One UI 7.2, la serie Galaxy S25 diventa un vero compagno AI in grado di comprendere il contesto delle tue esigenze e preferenze, offrendo esperienze personalizzate con un’attenzione costante alla privacy. È il punto di partenza di una visione condivisa con Google per immaginare Android con l’AI al centro, coinvolgendo sviluppatori e partner di tutto il mondo.

Gli agenti AI con funzionalità multimodali permettono al Galaxy S25 di interpretare testo, voce, immagini e video per interazioni che risultano naturali.

Gli aggiornamenti alla funzione Circle to Search di Google rendono la ricerca sullo schermo più utile, veloce e contestuale. Questa funzione ora riconosce rapidamente numeri di telefono, email e URL sullo schermo, consentendo di chiamare, inviare email o visitare un sito web con un semplice tocco.

Con la serie Galaxy S25, puoi anche effettuare ricerche contestuali, inoltre, Galaxy S25 semplifica il passaggio tra app per azioni rapide, come condividere una GIF o salvare i dettagli di un evento.

La serie Galaxy S25 rappresenta anche un passo avanti per quanto riguarda i comandi vocali: basta chiedere per trovare intuitivamente una foto specifica nella Galleria o regolare la dimensione dei font nelle Impostazioni.

Tenendo premuto il pulsante laterale, puoi attivare Gemini e interagire senza interruzioni tra le app Samsung, Google e app di terze parti come Spotify. Ad esempio, puoi trovare il calendario delle partite della tua squadra preferita e aggiungerlo a Samsung Calendar con un solo comando vocale.

Esperienze iper-personalizzate con una privacy integrata

Nell’era dell’AI, personalizzazione e privacy vanno di pari passo. Sulla serie Galaxy S25, il motore di dati personali alimenta funzionalità personalizzate analizzando in sicurezza i tuoi dati sul dispositivo per offrire esperienze su misura. Queste funzionalità includono la ricerca di foto nella Galleria con linguaggio naturale o suggerimenti proattivi tramite Now Brief, accessibili dalla Now Bar sulla schermata di blocco. Tutti i dati personali sono protetti da Knox Vault.

La serie Galaxy S25 introduce anche la crittografia post-quantistica, proteggendo i dati personali dalle minacce emergenti legate all’evoluzione del calcolo quantistico. Inoltre, One UI 7 ha introdotto una sicurezza avanzata per affrontare l’era dell’AI e dell’iper-connettività, con funzionalità come Auto Blocker aggiornato, protezione contro il furto e un cruscotto Knox Matrix per monitorare la sicurezza su dispositivi connessi.

Le migliori prestazioni Galaxy di sempre

La serie Galaxy S25 è alimentata dal processore Qualcomm Snapdragon® 8 Elite per Galaxy, il più potente mai personalizzato per Galaxy. Offre un miglioramento delle prestazioni del 40% nell’NPU, del 37% nella CPU e del 30% nella GPU rispetto alla generazione precedente. Questa potenza consente di elaborare esperienze AI avanzate direttamente sul dispositivo, senza compromessi, inclusi compiti AI precedentemente basati su cloud come Generative Edit.

La serie S25 include anche miglioramenti come ProScaler per immagini AI avanzate, Vulkan Engine per il gaming e una struttura di dissipazione del calore aggiornata per un’efficienza termica superiore.

Un design durevole e sostenibile

Il Galaxy S25 Ultra è il dispositivo Ultra più sottile, leggero e durevole mai realizzato, con materiali come il titanio e il nuovo Corning® Gorilla® Armor 2. Inoltre, la serie utilizza materiali riciclati, incluso il 50% del cobalto nella batteria proveniente da dispositivi Galaxy precedenti.

Samsung S25 versioni e prezzi:

Il modello Samsung Galaxy S25 Ultra è disponibile nei colori Titanium Silverblue, Titanium Black, Titanium Whitesilver e Titanium Gray. I modelli Samsung Galaxy S25 e Galaxy S25+ invece sono disponibili nei colori Silver Shadow, Navy, Icyblue e Mint.

Prezzi Galaxy S25:

12GB + 128GB €929

12GB + 256GB €989

12GB + 512GB €1.109

Prezzi Galaxy S25+:

12GB + 256GB €1.189

12GB + 512GB €1.309

Prezzi Galaxy S25 Ultra:

12GB + 256GB €1.499

12GB + 512GB €1.619

12GB + 1TB €1.859

Inoltre per chi decide di restituire il suo vecchio modello Samsung S24 ci sono notevoli incentivi.

Con l’offerta SChange¹, oltre alla normale Valutazione² dell’usato riceverai una Supervalutazione³, entrambe da scalare sul prezzo d’acquisto dei nuovi Galaxy S25, S25+ o S25 Ultra:

se scegli di acquistare Samsung Galaxy S25 e consegni in permuta un Samsung Galaxy S24 256GB , hai diritto ad una Supervalutazione³ garantita di 120€ da sommare alla normale Valutazione ² che può arrivare fino a 340€ , in base alle condizioni del tuo usato.

Ad esempio il nuovo Galaxy S25 256GB può essere tuo ad esempio a 469€⁴ se consegni un Galaxy S24 5G 256GB S921B DS usato in condizioni ottimali;

e consegni in permuta un , hai diritto ad una da sommare alla normale ² che può arrivare , in base alle condizioni del tuo usato. Ad esempio il nuovo Galaxy S25 256GB può essere se consegni un Galaxy S24 5G 256GB S921B DS usato in condizioni ottimali; se scegli di acquistare Samsung Galaxy S25 Ultra e consegni in permuta un Samsung Galaxy S24 Ultra 512GB avrai diritto ad una Supervalutazione³ garantita di 75€, da sommare alla normale Valutazione² che può arrivare fino a 550€⁴, in base alle condizioni del tuo usato.

Ad esempio il nuovo Galaxy S25 Ultra 512GB può essere tuo ad esempio a 874€⁴ se consegni un Galaxy S24 Ultra 5G 512GB S928B DS usato in condizioni ottimali.