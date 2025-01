Video Gol Highlights Parma-Venezia 1-1 : Sintesi 19-01-2025

Video Gol e Highlights Parma-Venezia 1-1, 21° Giornata Serie A: prima Pohjanpalo, poi Hernani entrambi su rigore per il pareggio finale.

Un pareggio che serve più ai ducali rispetto ai veneti. Muovono entrambe la classifica, ma avranno necessità di ottenere tre punti nelle prossime partite. La zona retrocessione è sempre ad un passo.

Sintesi di Parma-Venezia 1-1

Un incontro che vede la formazione di casa subito incisiva. Infatti al nono minuto di gioco ecco Matteo Cancellieri che effettua un primo importante tiro verso la porta. La sua conclusione termina di pochissimo alla sinistra della porta, per pochi centimetri!

Al quarto d’ora Valentin Mihaila effettua un calcio d’angolo che termina, però, tra i guantoni del portiere avversario. Ma l’arbitro vede un tocco di un giocatore del Venezia prima che la palla sia uscita dal terreno di gioco, perciò assegna un calcio d’angolo ai gialloblu.

Verso il ventesimo minuto di gioco proteste dei giocatori ospiti per un contatto su Yeboah. Francesco Fourneau dopo un consulto con il VAR concede il calcio di rigore al Venezia!

VANTAGGIO DEL VENEZIA! Dal dischetto va alla battuta Pohjanpalo, il quale realizza con una precisa conclusione nell’angolo di destra!

Poco dopo la mezz’ora Hernani prova una conclusione su calcio piazzato dalla media distanza. La conclusione termina di alcuni metri al di fuori della traversa.

A circa tre minuti dal termine del primo tempo Joel Pohjanpalo conquista la sfera e la gira immediatamente in porta. Uno dei difensori gialloblu, però, blocca il suo tentativo con un grande intervento.

Un minuto dopo padroni di casa pericolosi. Valentin Mihaila riesce a dribblare un paio di difensori e calciare forte in porta. La sfera, però, termina fuori sulla sinistra.

Prima del recupero c’è un tocco di mano di un giocatore veneto, Gianluca Bisio. Non è dello stesso avviso il signor Forneau, facendo proseguire il gioco.

Dopo tre minuti di recupero l’arbitro fischia la fine del primo tempo. Ripresa che vede i ducali premere sull’acceleratore per arrivare al pareggio. Al terzo minuto Lautaro Valenti prova una conclusione dal limite dell’area e la sfera termina di poco fuori dal palo sinistro!

Quindi poco dopo Valentin Mihaila prova una conclusione all’angolino basso di destra, ma Stankovic interviene prontamente. Drissa Camara riceve un buon passaggio alla spalle della difesa, per poi calciare basso verso l’angolino basso di destra. Il portiere avversario Filip Stankovic riesce a deviare il suo tentativo.

Poco dopo il decimo minuto Antonio Candela trattiene un avversario, Forneau non può far altro che fischiare un rigore.

PAREGGIO DEL PARMA! Hernani colpisce il rigore verso l’angolino basso di sinistra in maniera impeccabile!

Tre minuti più tardi, Issa Doumbia prova una conclusione dal limite dell’area, verso l’angolino basso di sinistra, costringendo Suzuki ad una parata impegnativa.

A metà della ripresa Dennis Man prova una conclusione dal limite dell’area, dopo aver ricevuto la sfera da un compagno, ma la sua conclusione vicina al palo sinistro viene sventata dal portiere avversario!

Quando scocca la mezz’ora Hernani calcia verso il sette di sinistra un calcio di punizione dalla lunga distanza, ma trova attento Stankovic a deviare il pallone.

Verso l’ottantesimo minuto di gioco Gaetano Oristanio costruisce una bella azione solitaria, calcia in porta verso il palo. La sfera termina sul montante e poi finisce in rete! L’arbitro, però, su indicazioni degli assistenti va al VAR per verificare se non fossere state commesse irregolarità. La rete viene puntualmente annullata!

Quando mancano meno di dieci minuti al termine, Drissa Camara va alla conclusione di potenza dopo aver controllato la sfera. Il tiro termina di poco fuori sulla destra!

Dopo cinque minuti di recupero l’arbitro pone fine al match sul punteggio di parità.

Highlights e Video Gol di Parma-Venezia 1-1

Tabellino di Parma-Venezia 1-1

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco (69′ Hainaut), Valenti, Valeri; Keita (46′ Drissa Camara), Sohm; Almqvist (46′ Dennis Man), Hernani, Mihaila (86′ Mohamed); Cancellieri (46′ Ange-Yoan Bonny). All. Pecchia.

VENEZIA (3-5-1-1): Stankovic; Candela (61′ Franco Carboni), Idzes, Haps; Bjarkason (76′ Zerbin), Doumbia (88′ Cheick Conde), Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Yeboah (61′ Gaetano Oristanio); Pohjanpalo (88′ Christian Gytkjaer). All. Di Francesco

ARBITRO: Francesco Fourneau (Roma)

GOL: 21′ Pohjanpalo (V), 56′ Hernani (P)

ASSIST:

AMMONITI: 18′ Keita (P), 32′ Antonio Candela (V), 75′ Bjarkason (V), 87′ Simon Sohm (P), 94′ Franco Carboni (V)

ESPULSIONI: –

NOTE: tre minuti di recupero al termine della prima frazione, cinque nella ripresa