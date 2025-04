Roma-Juventus, dove vedere il match valido per la 31ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 06 aprile alle ore 20:45 presso lo stadio Olimpico di Roma. Roma-Juventus sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e sul canale Zona DAZN per gli abbonati a Sky.

Roma-Juventus. Una sfida importantissima quella che si prospetta tra la Roma e la Juventus domenica prossima. Infatti sono due formazioni separate da soli tre punti in campionato, in più per i torinesi (55 contro 52). Però l’andamento delle due squadre è stato piuttosto differente, in quanto i giallorossi hanno vinto le ultime cinque partite, mentre gli uomini del nuovo tecnico Tudor ne hanno vinte solo tre a fronte di due sconfitte in cui hanno subito 7 reti e nessuna segnata.

Bianconeri che possono vantare un ruolino importante contro i romanisti in campionato. Nelle ultime nove partite ne hanno persa solo una. Quest’ultima è arrivata il 5 marzo 2023 all’Olimpico con rete di Gianluca Mancini.

Roma-Juventus. Gli ultimi due scontri diretti hanno visto un pareggio, che potrebbero diventare tre qualora la sfida di domenica desse il medesimo risultato. Inoltre, dopo il pareggio dell’andata per 0-0 potrebbero pareggiare entrambi gli incontri stagionali di Serie A per la prima volta dal 2000/01.

Le due formazioni si sono sfidate per ben 201 volte in ambito nazionale da quando sono nate e il bilancio vede in vantaggio i bianconeri. 95 vittorie a fronte di 57 pareggi e 49 sconfitte. L’ultimo successo dei bianconeri a Roma risale al 9 gennaio 2022, con uno spettacolare 3-4, grazie alle reti di Dybala, Locatelli, Kulusevski e De Sciglio.

Dove vedere Roma-Juventus in diretta TV e streaming:

Data: 06 aprile

06 aprile Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Roma-Juventus, match della 31° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Roma-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Roma-Juventus in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Roma-Juventus è a cura di Pierluigi Pardo affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Roma Juventus, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Roma-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Roma-Juventus, le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Soulé, Koné, Cristante, Angelino; Baldanzi, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.