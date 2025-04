Video Gol Highlights Milan-Fiorentina 2-2: sintesi 05-04-2025

Il Risultato di Milan-Fiorentina 2-2, 31° giornata Serie A: il brodino di stasera è servito dal solito schieramento a capocchia, dalla consueta distrazione e dai clamorosi abbagli iniziali di giocatori e allenatore, che sembra non voler più proseguire la sua avventura in rossonero. La Fiorentina sfrutta bene l’ennesima formazione iniziale sbagliata e va subito sul 2-0, mentre il tecnico milanista si fa notare per l’umiliazione riservata al povero Musah, disastroso anche oggi, ma non certo meritevole di essere messo alla berlina. Gli aggiustamenti comunque portano al 2-2 finale e senza De Gea, forse, il Milan avrebbe vinto. Ma ormai non conta più.

Un autogol di Thiaw e la rete di Kean fanno tremare il Milan, che recupera grazie ad Abraham e a Jovic.

Il Milan è sempre 9° con 48 punti, mentre la Fiorentina va a 52. L’Europa è sempre più lontana.

La Sintesi di Milan-Fiorentina 2-2

Anche stasera i rossoneri combinano disastri in serie e i viola ringraziano sentitamente realizzando due gol nei primi dieci minuti: al 7° Musah perde palla a centrocampo e Mandragora fa partire un lancio perfetto che permette al destinatario Gudmundsson di mettere in mezzo un cross che Thiaw devia nella propria porta.

Al 10° l’azione si ripete in maniera pressoché analoga: stavolta il lancio lungo di Mandragora trova pronto al cross Dodo e Kean alla deviazione facile e vincente. 2-0 e primi fischi dagli spalti.

Il Milan prova solo adesso una reazione, sfiora la rete al 17° con un violento cross di Leao sul quale né Abraham né Musah riescono ad arrivare e, dopo un pericoloso tiro di Gudmunsson respinto da Maignan al 21°, perviene al gol al 23° proprio con l’attaccante inglese, che entra in area e segna dopo un bellissimo uno-due con Pulisic.

Da questo momento, nonostante la partita si sia riaperta, non accade altro di rilevante fino al duplice fischio, eccetto un gol annullato a Mandragora per precedente fallo di Ranieri.

La partita diviene più tattica e gli schieramenti più accorti, così non viene creata più alcuna occasione malgrado una punta in più nel Milan (fuori il disastroso Musah in favore di Jovic). In compenso cresce il nervosismo e ben quattro giocatori, due per parte, vengono ammoniti.

Per gran parte della ripresa l’area della Fiorentina è sotto assedio: De Gea deve più volte sventare gli attacchi rossoneri e ferma le conclusioni, altrimenti vincenti, di Abraham, Reijnders e Pulisic, questi ultimi due nella stessa azione; e se non arriva il portiere viola, è il Milan a sprecare con Gimenez, subentrato all’inglese infortunato, che calcia sull’esterno della rete dopo la respinta sull’americano.

Al minuto 64, dopo una grande chance sprecata da Beltran che calcia addosso a Maignan pur essendo da solo in area, arriva il giusto pareggio: Tomori sorprende la difesa ospite e con un assist preciso manda in gol Jovic, sbucato davanti a De Gea e bravo nel freddarlo.

I rossoneri, cinque minuti dopo, rischiano nuovamente di tornare sotto per mano di Kean, ma il portiere transalpino è bravissimo a fermare la conclusione d’istinto.

Dopo altri tre cambi, uno dei quali dovuto all’infortunio di Gimenez, il Milan torna all’attacco per cercare un gol che sarebbe meritato ed è Hernandez, che al 74° aveva calciato benissimo verso la porta ma senza fare i conti con l’oste (De Gea), ad avere una grande occasione in contropiede al minuto 84, ma il pallone termina oltre la traversa.

La Fiorentina, vistasi a tratti, sfiora il gol all’86° con un tiro da fuori area di Kean respinto dal solito Maignan e lo fa all’89° con Dodo, ma il brasiliano viene pescato in offside dal VAR e il pareggio rimane immutato fino al triplice fischio.

Highlights e Video Gol di Milan-Fiorentina 2-2

Il Tabellino di Milan-Fiorentina 2-2

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Thiaw, Hernandez; Reijnders, Fofana (80′ Bondo); Musah (23′ Jovic), Pulisic (80′ Chukwueze), Leao; Abraham (55′ Gimenez; 80′ Joao Felix). Allenatore: Segio Conceicao

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic (72′ Pongracic), Pablo Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora (88′ Adli), Cataldi (59′ Ndour), Fagioli, Parisi (72′ Folorunsho); Gudmundsson (59′ Beltran), Kean. Allenatore: Palladino

Marcatori: 7′ aut. Thiaw, 10′ Kean, 23′ Abraham e 64′ Jovic

Arbitro: Ayroldi

Ammoniti: Pablo Marí, Dodo, Hernandez, Walker, Leao, Pulisic e De Gea