iPhone con TikTok installato venduti a prezzi stellari su eBay

iPhone - Techsporty.com

Negli Stati Uniti, TikTok è stato brevemente vietato fino a quando l’allora presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che ha concesso alla popolare app di condivisione video un “respiro” di 75 giorni. Durante questo periodo di incertezza, alcuni venditori su eBay hanno colto l’occasione per speculare, mettendo in vendita iPhone con TikTok già installato a prezzi esorbitanti.

iPhone con TikTok a prezzi da capogiro su eBay

Poco dopo l’annuncio del divieto, sono emerse diverse inserzioni su eBay in cui gli iPhone con TikTok installato venivano venduti a cifre astronomiche, arrivando fino a 75.000 dollari. Una delle inserzioni più costose, caricata dal venditore con il nome utente ‘busybee31286’, propone un iPhone 15 Pro Max con 256GB di memoria interna al prezzo di 75.000 dollari. Il dispositivo, descritto come “in condizioni perfette” e sempre protetto da una custodia OtterBox, includeva l’app TikTok funzionante come elemento chiave per giustificare il prezzo assurdo.

Nonostante l’iPhone in questione non fosse neanche il modello più recente – Apple aveva già lanciato il più avanzato iPhone 16 Pro Max – diversi venditori hanno approfittato della situazione di panico tra gli utenti per cercare di guadagnare rapidamente.

TikTok, il ban e il trucco di iCloud

Molti si sono chiesti se TikTok avrebbe continuato a funzionare su questi iPhone, anche con il divieto in vigore. La risposta è sì, almeno teoricamente. Grazie al modo in cui funziona il sistema iCloud di Apple, le app già scaricate su un dispositivo non vengono automaticamente rimosse, nemmeno se un nuovo utente accede con un diverso ID Apple. Tuttavia, se il dispositivo venisse ripristinato utilizzando il backup iCloud del nuovo proprietario, l’app verrebbe eliminata, rendendo il trucco inefficace.

Con il ban in atto, TikTok avrebbe comunque mostrato un messaggio di errore informando gli utenti che l’app non era più utilizzabile, il che avrebbe ridotto il valore effettivo di questi iPhone tanto pubblicizzati.

Speculazione e conseguenze

La speculazione intorno a TikTok e il divieto temporaneo ha scatenato discussioni online, ma, secondo quanto riportato, nessuno sembra essere caduto nella trappola di pagare tali somme esorbitanti per questi dispositivi. Inserzioni come queste evidenziano una tendenza comune durante i periodi di incertezza tecnologica: la corsa a monetizzare la paura e il panico degli utenti.

Col passare delle ore, la maggior parte di queste offerte è stata probabilmente ritirata dai venditori, delusi dalla mancanza di interesse reale. Questo caso rappresenta un esempio lampante di come i mercati online possano reagire in modo opportunistico a eventi legati alla tecnologia e alla politica.

L’episodio del divieto temporaneo di TikTok e il fenomeno delle inserzioni di iPhone con l’app installata sottolineano l’impatto che le decisioni politiche possono avere sull’economia digitale e sulle abitudini dei consumatori. Alla fine, nessuno sembra essersi fatto ingannare da questi prezzi astronomici, ma il caso resterà un aneddoto curioso nell’era dei social media.