Australian Open: Sinner vola in semifinale ed è favorito per la vittoria

Jannik Sinner ha superato agevolmente il padrone di casa Alex De Minaur nei quarti di Finale degli Australian Open con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-1 e vola in semifinale dove venerdì affronterà lo statunitense Ben Shelton che ha eliminato l’italiano Loreno Sonego.

Nessuna sorpresa nel match di Jannik Sinner, numero 1 al mondo e campione in carica del torneo, che alla Road Lover Arena batte agevolmente in tre set l’australiano Alex De Minaur con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-1.

Nell’altra semifinale Novak Djokovic che ha eliminato Carlos Alcaraz ai quarti affronterà Alexander Zverev testa di serie numero 2 del torneo.

Nel match odierno Sinner ha dmostrato una solidità tecnica e mentale unica ed è sicuramente il favorito per la vittoria del titolo.

In semifinale il campione altoatesino troverà l’americano Ben Shelton che nell’altro quarto ha battuto in 4 set l’italiano Lorenzo Sonego.

Zverev numero 2 al mondo ha vinto 23 tornei del circuito ATP, 2 ATP Finals e la medaglia d’oro ai giochi olimpici di Tokyo 2020 ma sin qui non ha mai portato a casa un torneo dello Slam.

Novak Djokovic è ora arrivato alla sua 50esima semifinale del Grande Slam e alla sua 12esima semifinale dell’Australian Open.



Ha perso solo una semifinale dell’Australian Open, l’anno scorso contro Jannik Sinner.



Il 25° titolo del Grande Slam gli darebbe il record assoluto nel singolo, rimane possibile, ma dovrà suprare prima Zverev in semifinale e poi vincere una possibile finale contro Sinner.

Pronostico e quote vittoria Australian Open

Secondo i principali bookmakers Jannik Sinner è il favorito per la vittoria finale agli Australian Open.

La quota della vittoria dell’altoatesino è 1.55 su Snai e Sisal.

Il secondo favorito è Novak Djokovic che ha aliminato Carlos Alcaraz ed il suo possibile 25° titolo dello Slam è quotato a 4.

Tra l’altro Djokovic è il giocatore nella storia del tennis che ha vinto più volte in assoluto gli Australian Open con ben 10 titoli.

Infine la vittoria finale di Alexander Zverev che è a caccia del suo primo titolo dello Slam è quotata a 6.

Semifinale Jannik Sinner Ben Shelton:

La semifinale vede di fronte i due più promettenti giovani del tennis mondiale: l’italiano numero 1 al mondo Jannik Sinner classe 2001 e Ben Shelton americano classe 2002 attualmente numero 14 ATP.

I precedenti tra i due tennisti sono in tutto 5 ed il bilancio è nettamente a favore di Sinner con 4 vittorie e 1 sola sconfitta.

Sinner ha perso contro Shelton solo la prima sfida al tie break del terzo set.

Nei successivi scontri diretti Sinner ha sempre vinto senza neanche concedere un set all’americano.

A Wimbledon 2024 Sinner ha vinto in 3 set 6-2 6-4 7-6.

L’ultima sfida è stata al Masters 1000 di Shanghai e Sinner ha vinto in due set con il punteggio di 6-4, 7-6.

Classifica vittorie Slam Maschile:

Jannik Sinner se dovessere vincere gli Australian Open per la seconda volta consevutiva arriverebbe a 3 Slam vinti con 2 AustralianOpen e gli US Open.

In questo modo potrebbe agganciare già tennisti del calibro di Andy Murray e Stan Wawrinka nella classifica degli Slam.

Questa la classifica delle vittorie Slam maschili:

Novak Djokovic 24

Rafael Nadal 22

Roger Federer 20

Pete Sampras 14

Roy Emerson 12

Rod Laver 11

Björn Borg 11

Bill Tilden 10

Fred Perry 8

Ken Rosewall 8

Ivan Lendl 8

Jimmy Connors 8

Andre Agassi 8

Mats Wilander 7

John McEnroe 7

John Newcombe 7

Rene Lacoste 7

Henri Cochet 7

William Renshaw 7

Richard Sears 7

Stefan Edberg 6

Boris Becker 6

Don Budge 6

Anthony Wilding 6

Jack Crawford 6

Laurie Doherty 5

Tony Trabert 5

Andy Murray 3

Stan Wawrinka 3

Gustavo Kuerten 3

Jannik Sinner 2 (3 in caso di vittoria a Melbourne)