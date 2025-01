Alejandro Garnacho del Manchester United pronto a scegliere la Premier League invece del Napoli

Alejandro Garnacho, giovane promessa del Manchester United, è al centro di uno dei più accesi rumors di mercato di gennaio. La sua posizione all’interno della squadra sembra vacillare sotto la guida di Ruben Amorim, portando l’argentino a preferire un trasferimento verso un’altra squadra di Premier League piuttosto che accettare l’offerta del Napoli.

Un ruolo ridimensionato e il peso delle decisioni tattiche

Garnacho ha visto il suo spazio ridursi significativamente nell’11 titolare dello United da quando Amorim ha introdotto un sistema tattico 3-4-2-1, che ha penalizzato anche giocatori di spicco come Casemiro e Marcus Rashford. Escluso dalla rosa nel derby contro il City, Garnacho ha giocato solo sette partite, partendo da titolare appena due volte. Questo calo drastico rispetto alla stagione rivelazione con Erik ten Hag ha alimentato le voci di un suo possibile addio.

La preferenza per la Premier League

Secondo il giornalista argentino Gaston Edul, Garnacho avrebbe espresso la volontà di rimanere in Premier League in caso di trasferimento, scartando così la possibilità di unirsi al Napoli. Tra le squadre interessate spicca il Chelsea, che sarebbe pronta a presentare un’offerta ufficiale nei prossimi giorni.

La necessità del Chelsea di rinforzare la fascia sinistra, complicata dalla squalifica di Mykhailo Mudryk e dalla difficoltà di Joao Felix a consolidarsi come titolare, rende Garnacho un obiettivo ideale. Il suo talento dinamico e la sua visione del gioco si allineano perfettamente con il progetto di costruire una squadra giovane e competitiva.

Il corteggiamento del Napoli

Dal canto suo, il Napoli non molla la presa. Dopo aver perso Khvicha Kvaratskhelia, passato al Paris Saint-Germain, i campioni d’Italia hanno presentato un’offerta di 45 milioni di euro per Garnacho. Tuttavia, questa cifra non raggiunge la valutazione richiesta dal Manchester United e il desiderio del giocatore di rimanere in Inghilterra rappresenta un ulteriore ostacolo per il club partenopeo.

Un futuro ancora da scrivere

Mentre il Chelsea sembra sempre più vicino ad accaparrarsi Garnacho, il Manchester United si trova di fronte a una decisione difficile: lasciar partire uno dei suoi giovani più promettenti o trovare un modo per integrarlo meglio nella nuova visione tattica di Amorim. Quel che è certo è che il talento di Garnacho non rimarrà a lungo in disparte.

Riuscirà Garnacho a trovare il giusto equilibrio tra ambizioni personali e opportunità offerte dai club interessati? Restiamo in attesa di sviluppi in quello che si preannuncia uno dei trasferimenti più discussi del mercato invernale.