Video Gol e Highlights Roma – Eintracht Francoforte 2-0, sintesi 30-01-2025

Video Gol e Highlights di Roma – Eintracht Francoforte 2-0: i giallorossi battono all’Olimpico l’Eintracht e approdono ai Play Off di Europa League grazie ai gol di Angelino nel primo tempo e Shomurodov nella ripresa.

Serviva una vittoria per passare il turno e la Roma ha risposto presente tirando fuori una prestazione davvero eccellente contro un’avversaria di tutto rispetto.

La Roma batte l’Eintracht Francoforte 2 a 0 grazie ai gol di Angelino e Shomurodov e chiude al 15° posto in classifica il Girone di Europa League.

I giallorossi in base alla posizione in classifica nel sorteggio di domani a Nyon alle 13:00 troveranno una tra Porto e Ferencvaros.

Negli ottavi di Finale poi la possibile avversaria sarà una tra Lazio e Athletic Bilbao.

Sintesi di Roma – Eintracht Francoforte 2-0:

Al 6° minuto c’è subito un cartellino giallo per Saelemaekers che ferma Bahoya lanciato sulla sinistra da Theate.

Al 10° cross di Saelemaekers dalla destra per Angelino che di testa manda alto.

Al 12° ka Roma sfiora il vantaggio! Tiro cross di Angelino con Dovbyk che prova la deviazione a rete da due passi dalla porta ma il suo tiro termina alto sopra la traversa!

Al 16° ci prova Saelemaekers con un tiro dal limite ma il pallone termina fuori.

Al 22° grossa occasione per gli ospiti! Cross di Bahoya per Larsson che di testa impegna Svilar in una grande parata.

Al 27° Dybala si guadagna un calcio di punizione dal limite dell’area per fallo di Tuta. Prova lui stesso il tiro ma il pallone termina alto.

Al 33° Svilar in uscita salva su Knauff lanciato a rete.

Al 36° su azione di calcio d’angolo Mancini colpisce il palo di testa.

Al 44° la Roma passa in vantaggio! Cross di Mancini dalla tre quarti e ottimo inserimento di Angelino che di sinistro batte Trapp!

Al 60° Ranieri manda in campo Cristante al posto di Paredes e Soulè per Saelemaekers.

Al 67° entra Shomurodov al posto di Dovbyk.

Due minuti dopo il suo ingresso Shomurodov segna il gol del 2 a 0. Il gol è confezionato dai due nuovi entrati: Soulè esce palla al piede e si libera di 4 avversari e di sinistro lancia Shomurodov che entra in area ed è bravissimo a controllare in corsa superando prima il difensore Tuta e poi Trapp in uscita.

Al 78° Ranieri manda in campo Celik e Pisilli al posto di Pellegrini e Dybala.

Highlights di Roma – Eintracht Francoforte 2-0:

Tabellino di Roma – Eintracht Francoforte 2-0:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers (61′ Soulé), Paredes (61′ Cristante), Kone, Angelino; Dybala (80′ Pisilli), Pellegrini (80′ Celik); Dovbyk. A disposizione: De Marzi, Marcaccini, Sangaré, Abdulhamid, Soulé, Baldanzi, Zalewski, Celik, Shomurodov, El Shaarawy, Cristante, Pisilli. Allenatore: Ranieri.

ENTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Koch, Theate; Kristensen, Shkiri, Larsson (64′ Dahoud), Bahoya (64′ Nkounkou); Gotze, Knauff (64′ Uzun); Ekitike. A disposizione: Kauã Santos, Collins, Siljevic, Chaibi, Matanović, Brown, Chandler, Nkounkou, Is, Fenyő. Allenatore: Toppmoller.

Arbitro: Obrenovic. Assistenti: Praprotnik e Kordez. IV Uomo: Smajc. Var: Brisard. AVar: Dieperink.

Marcatori: 44′ Angeliño (R), 70′ Shomurodov (R)

Ammoniti: Saelemaekers