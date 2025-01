Probabili Formazioni Serie A 22ª Giornata 2024-2025

Serie A in TV su SKY e DAZN

La stagione, iniziata il 17 agosto 2024 e concludendosi il 25 maggio 2025, prevede quattro soste (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, 23 marzo) e un solo turno infrasettimanale, programmato per mercoledì 30 ottobre 2024.

Con la stagione 2024/25 della Serie A ormai nel vivo, l’attenzione dei tifosi e dei fantallenatori si concentra sulle probabili formazioni, fondamentali per ottimizzare le scelte al Fantacalcio e seguire con passione le sfide del massimo campionato italiano.

