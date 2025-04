Video Gol Highlights Milan-Atalanta 0-1: sintesi 20-04-2025

Il Risultato di Milan-Atalanta 0-1, 33° giornata Serie A: ennesima partita da dimenticare per i rossoneri contro una squadra altrettanto sgonfia e priva di idee, eppure capace di capitalizzare l’unica occasione creata. L’Europa si allontana sempre più da Milanello e questo dovrà far riflettere ancora di più proprietà e cosiddetto gruppo di lavoro.

Ederson firma il gol decisivo.

Il Milan resta al 9° posto con 51 punti, mentre l’Atalanta va a 64 e sembra consolidare la terza posizione.

La Sintesi di Milan-Atalanta 0-1

In un primo tempo tutt’altro che spettacolare le cose migliori sono le prestazioni difensive di Bellanova, che ferma più volte Leao, e di Tomori, decisivo in chiusura in almeno due circostanze.

Le occasioni non arrivano e le tattiche degli allenatori ne risultano premiate, quindi si aspetta l’episodio che arriva proprio al 45° ed è per il Milan: Jovic prova una girata al volo e il pallone termina fuori di poco.

Tanta tattica e gli uomini migliori senza spunti, dunque, in un primo tempo tutt’altro che indimenticabile, ma indice di una solidità ritrovata, importante per un finale di stagione che, soprattutto in casa rossonera, dovrà servire a chiarire come agire l’anno prossimo.

Anche la ripresa segue il copione del primo tempo, nessuna occasione e tanto tatticismo. Tuttavia arriva l’episodio che sblocca il risultato e decide la contesa al minuto 62: il migliore in campo tra i bergamaschi, Bellanova, riceve palla da Lookman e, vistone l’inserimento, serve Ederson per la conclusione vincente da dentro l’area.

Non accade più nulla e la girandola di cambi non modifica alcunché nell’andamento dell’ultima mezz’ora. L’unico sussulto è per un gran tiro di Lookman respinto superbamente da Maignan nel primo dei cinque di recupero concessi.

Highlights e Video Gol di Milan-Atalanta 0-1

Il Tabellino di Milan-Atalanta 0-1

Milan (3-4-3): Maignan; Tomori (83′ Gimenez), Gabbia, Pavlovic; Jimenez (75′ Joao Felix), Fofana, Reijnders, Hernandez; Pulisic (75′ Sottil), Jovic (75′ Abraham), Leao (83′ Chukwueze). Allenatore: Sergio Conceicao

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Bellanova, Hien, Djimsiti (60′ Toloi); Cuadrado (60′ Ruggeri), de Roon, Ederson, Zappacosta (60′ Zappacosta); Pasalic (80′ De Ketelaere), Lookman; Retegui (91′ Sulemana). Allenatore: Gasperini

Marcatori: 62′ Ederson

Arbitro: Piccinini

Ammoniti: Cuadrado