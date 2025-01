Champions League: 18 Partite Simultanee per Decidere le Qualificate agli Ottavi – Come Funziona

Una serata senza precedenti di Champions League è alle porte, con 18 partite che inizieranno simultaneamente per determinare quali squadre accederanno direttamente agli ottavi di finale, quali passeranno ai playoff, e quali diranno addio alla competizione. Il quadro definitivo emergerà solo alle 23:00, quando il fischio finale sancirà la classifica generale aggiornata. Quattro squadre italiane – Inter, Milan, Atalanta e Juventus – saranno protagoniste di questa conclusione spettacolare.

Tutte le Squadre in Campo alle 21:00

Per la prima volta nella storia della Champions League, tutte le squadre scenderanno in campo lo stesso giorno e alla stessa ora. Le 18 partite programmate per questa sera alle 21:00 includono sfide cruciali come Aston Villa vs. Celtic, Barcellona vs. Atalanta e Manchester City vs. Club Brugge, tra le altre.

Playoff e Sistema di Sorteggio

Al termine dell’ultima giornata, la classifica generale determinerà quali squadre dovranno disputare i playoff. Il nuovo formato introduce un sorteggio unico per creare un tabellone stile tennis, che dai playoff porterà fino alla finale di Monaco. Il tabellone partirà dalle squadre classificate tra il 9° e il 24° posto.

Date Chiave

Dopo la fase a gironi, la competizione proseguirà con il seguente calendario:

Playoff: 11/12 febbraio (andata) e 18/19 febbraio (ritorno)

11/12 febbraio (andata) e 18/19 febbraio (ritorno) Ottavi di finale: 4/5 marzo (andata) e 11/12 marzo (ritorno)

4/5 marzo (andata) e 11/12 marzo (ritorno) Quarti di finale: 8/9 aprile (andata) e 15/16 aprile (ritorno)

8/9 aprile (andata) e 15/16 aprile (ritorno) Semifinali: 29/30 aprile (andata) e 6/7 maggio (ritorno)

29/30 aprile (andata) e 6/7 maggio (ritorno) Finale: 31 maggio 2025 – Allianz Arena, Monaco

Prospettive delle Squadre Italiane

Inter, Milan, Atalanta e Juventus si sono già assicurate la qualificazione ai playoff della Champions League.

Mentre le due squadre lombarde sono vicine alla qualificazione diretta agli ottavi, la Juventus avrebbe bisogno di un vero e proprio miracolo per raggiungere lo stesso traguardo.

Probabilità di Successo

Secondo il supercomputer di Opta, è possibile creare una classifica sulle probabilità di ogni squadra di concludere al primo posto, entrare nella top 8, rimanere nella zona playoff o essere eliminate completamente.

Impatto Economico

La nuova edizione della Champions League ha aumentato i ricavi per le squadre partecipanti.

Ad esempio, l’Inter, confermando la quarta posizione, può già contare su 85 milioni di euro, con un ulteriore bonus di 2,1 milioni in caso di vittoria contro il Monaco.

Il Milan, leggermente più in basso, guadagnerebbe comunque una cifra considerevole: 73 milioni di euro per il sesto posto, con 2,1 milioni extra in caso di vittoria a Zagabria.

L’Atalanta ha un premio stimato di 77 milioni di euro, che potrebbe salire a 79 milioni in caso di vittoria contro il Barcellona.

La Juventus, attualmente 17ª, si assicura 63 milioni di euro, che potrebbero diventare 65 milioni con una vittoria contro il Benfica.