Windows 11 diventa più smart: ecco l’IA che risolve i tuoi problemi!

Windows 11 IA - Techsporty.com

Microsoft sta sviluppando un sistema di intelligenza artificiale (AI) che aiuterà sia gli sviluppatori che gli utenti a identificare gli errori nel software, rendendo più semplice il processo di debug su Windows 11.

Microsoft brevetta l’IA per il debug su Windows 11

Un recente brevetto ha rivelato i piani di Microsoft per risolvere i problemi software e trasformare il Copilot di Windows 11 in una piattaforma di chat multi-utente tramite AI. Microsoft ha sempre spinto sull’integrazione dell’AI nella piattaforma Windows 11. Oltre a introdurre Copilot per assistere gli utenti in vari compiti sfruttando l’intelligenza artificiale, la società ha ora annunciato l’introduzione di un nuovo sistema AI destinato a risolvere problemi complessi nel software.

Il brevetto, scoperto da MS Power User, mostra come questo nuovo sistema di AI potrebbe risolvere vari problemi del software su Windows 11. Quando il sistema rileva un errore dopo che un programma è stato eseguito, l’AI è in grado di identificare e spiegare l’errore. Ad esempio, può spiegare il codice sorgente agli utenti o chiarire le ragioni di un crash.

Dopo aver identificato il problema, l’AI propone anche le soluzioni possibili, potendo in alcuni casi correggere direttamente gli errori. Sebbene questa funzionalità sia pensata principalmente per gli sviluppatori, potrebbe risultare utile anche per gli utenti comuni, aiutandoli a capire cosa è andato storto nel loro sistema.

Il brevetto mostra anche un diagramma di flusso che descrive come l’AI affronta il problema, decidendo se risolverlo autonomamente o fornire agli utenti soluzioni possibili. Ad esempio, in uno dei casi mostrati, l’AI è in grado di spiegare un errore in un programma scritto in C# e suggerire il codice corretto da utilizzare.

Inoltre, Microsoft intende rendere Copilot una piattaforma di chat multi-utente, che permetterà a più persone di interagire simultaneamente con l’AI, ricevendo aggiornamenti in tempo reale.

Questa nuova iniziativa segna un passo importante nell’uso dell’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza utente e la gestione del software su Windows 11.