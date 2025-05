Wallet Multi-Chain: Un’unica App per tutto

Negli ultimi anni il mondo delle criptovalute ha visto nascere centinaia di blockchain diverse, ciascuna con i propri token, standard, protocolli e regole di funzionamento. Questo ha reso sempre più difficile per l’utente medio gestire tutto da un solo strumento. Da un lato ci sono wallet perfetti per Ethereum, dall’altro quelli per Bitcoin, e così via per Solana, Avalanche, Polygon, Arbitrum e decine di altre reti. Questo approccio frammentato ha creato un vero e proprio ostacolo alla user experience e alla sicurezza.

Il limite dei vecchi wallet crypto

Fino a poco tempo fa, i wallet crypto più popolari erano monochain o, al massimo, supportavano poche reti compatibili tra loro. Ad esempio, molti wallet erano perfetti per gestire token ERC-20 su Ethereum, ma completamente inutilizzabili per Bitcoin o per altre blockchain che non usano la Ethereum Virtual Machine (EVM).

Questo significava per l’utente:

Avere più wallet installati sullo stesso dispositivo.

sullo stesso dispositivo. Dover ricordare diverse chiavi private o seed phrase .

. Commissioni e gestione separate per ogni ecosistema.

Oggi questo scenario sta cambiando grazie all’arrivo dei wallet multi-chain di nuova generazione. Queste applicazioni sono progettate per integrare in un unico ambiente:

Bitcoin e Lightning Network

Ethereum e tutte le reti compatibili EVM (Polygon, Arbitrum, Optimism, ecc.)

(Polygon, Arbitrum, Optimism, ecc.) Blockchain non EVM come Solana, Cardano, Polkadot

Layer 2 e Layer 3 emergenti

Token standard diversi (ERC-20, BEP-20, SPL, e altri)

Tutto questo senza dover cambiare interfaccia o passare da un’app all’altra.

Le caratteristiche dei wallet multi-chain evoluti

I migliori wallet multi-chain non si limitano a supportare più blockchain, ma offrono anche funzionalità avanzate come:

Gestione automatica delle commissioni , con calcolo intelligente del gas fee.

, con calcolo intelligente del gas fee. Integrazione con DEX e bridge cross-chain per lo scambio rapido di asset tra blockchain diverse.

per lo scambio rapido di asset tra blockchain diverse. Supporto a NFT di vari standard .

. Connettività a dApp di più ecosistemi senza cambiare rete manualmente.

di più ecosistemi senza cambiare rete manualmente. Backup unificato tramite una singola seed phrase o sistemi più avanzati come MPC (Multi-Party Computation) o account abstraction.

Vantaggi per utenti e aziende

Per gli utenti comuni significa semplificare tutto: un solo wallet per tutte le proprie criptovalute e un unico punto di accesso al Web3.

Per le aziende significa intercettare più utenti senza obbligarli a cambiare strumento ogni volta che vogliono accedere a un nuovo protocollo o blockchain.

Nonostante i grandi progressi, ci sono ancora alcune sfide da superare:

Sicurezza avanzata e audit trasparenti : più funzioni significano più superfici di attacco.

: più funzioni significano più superfici di attacco. Esperienza utente ancora poco fluida su alcune blockchain che richiedono firme multiple o conferme manuali.

su alcune blockchain che richiedono firme multiple o conferme manuali. Standardizzazione cross-chain ancora poco matura in molti ecosistemi.

I wallet multi-chain di nuova generazione rappresentano la strada più promettente per superare la frammentazione del settore crypto. Offrono la possibilità di gestire tutte le proprie attività blockchain in un’unica interfaccia, migliorando l’accessibilità, la sicurezza e la praticità per utenti e sviluppatori.

Un vero passo avanti verso un Web3 più semplice, inclusivo e universale.