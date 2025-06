visionOS 26 rivoluziona Apple Vision Pro

Apple ha ufficialmente presentato visionOS 26, l’aggiornamento più ricco mai realizzato per il suo visore Apple Vision Pro, pensato per migliorare radicalmente l’interazione in realtà mista. Tra widget spaziali, scene generate dall’AI, supporto ai controller PSVR 2 e nuove funzioni collaborative, il software porta l’esperienza utente a un livello superiore.

Widget intelligenti che si fondono con l’ambiente

Una delle novità più visibili è la trasformazione dei widget in oggetti spaziali tridimensionali. Questi elementi non si limitano più a fluttuare nell’aria: si integrano perfettamente con il mondo reale, posizionandosi su tavoli o pareti virtuali. Widget come Orologio, Meteo, Musica e Foto possono essere personalizzati e interagiti in modo più naturale, offrendo un’interfaccia dinamica e immersiva. Una nuova app Widget aiuta a scoprire quelli compatibili con le app per iOS e iPadOS.

Nuove Personas con espressività realistica

Le Personas, ovvero gli avatar digitali degli utenti, ricevono un sostanziale miglioramento grazie a machine learning e rendering volumetrico. Capelli, ciglia, pelle e altri dettagli del volto vengono ora riprodotti con fedeltà sorprendente, migliorando sia le videoconferenze che la comunicazione nei giochi e nelle app collaborative.

Scene spaziali e intelligenza generativa

Con la nuova funzione Spatial Scenes, Apple applica tecnologie di intelligenza artificiale generativa e profondità computazionale per trasformare semplici foto in ambienti visivi a più prospettive. Questo permette di vivere i ricordi in modo immersivo, quasi come viaggiando all’interno delle immagini.

Esperienza condivisa e giochi con controller PSVR 2

visionOS 26 abilita la visione condivisa di film 3D, partite in multiplayer con giochi spaziali, sessioni di lavoro con FaceTime e la presenza di partecipanti remoti con altri visori AR. Una novità molto attesa è il supporto ufficiale ai controller PSVR 2, con tracking preciso del movimento, rilevamento delle dita e feedback aptico per un’esperienza ludica di alto livello.

Contenuti immersivi da GoPro, Canon e Insta360

Gli utenti potranno riprodurre nativamente video immersivi a 180°, 360° e con ampio campo visivo, grazie al supporto integrato per videocamere come GoPro, Insta360 e Canon. Il tutto senza conversioni o app esterne, per un’esperienza fluida.

Funzioni avanzate per aziende e sicurezza dei dati

Per gli utenti enterprise, arriva la condivisione multi-utente del dispositivo Vision Pro, con strumenti di gestione centralizzata. Inoltre, è ora possibile salvare in sicurezza dati biometrici come mappa oculare, impronta della mano, prescrizione visiva e preferenze di accessibilità direttamente su iPhone, semplificando l’utilizzo su dispositivi multipli.

Sblocco iPhone e chiamate relay con il visore

Un’ulteriore novità è la possibilità di sbloccare il proprio iPhone con il Vision Pro, creando un collegamento ancora più fluido tra i dispositivi Apple. Anche le chiamate possono essere trasferite in modo istantaneo dal telefono al visore.

Apple Intelligence arriva in nuove lingue

L’intelligenza artificiale di Apple integrata nel sistema operativo adesso supporta anche francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano e spagnolo, rendendo Apple Vision Pro più accessibile a livello globale.