Video Gol PSG – Atletico Madrid 4-0 :

Video Gol e Highlights di PSG – Atletico Madrid 4-0: Goleada dei parigini che confermano il loro grande stato di forma e liquidano gli spagnoli con un secco 4 a 0.

Nel match valido per la 1° Giornata del Gruppo D del Mondiale per Club FIFA 2025 il PSG travolge con un secco 4 a 0 l’Atletico Madrid di Diego Simeone.

La partita è stata a senso unico, con i campioni d’Europa che hanno dominato dall’inizio alla fine proprio come avevano fatto con l’Inter nella Finale di Champions League.

Ad aprire le marcature è stato Fabian Ruiz al 20° del primo tempo, il raddoppio è arrivato con Vitinha nel recupero del primo tempo.

Il PSG domina anche tutto il secondo tempo ma riesce a segnare solo nel finale il 3 a 0 con Mayulu al 77° e poi in pieno recupero su rigore arriva il poker messo a segno da Lee Kang-In.

Ancora una volta la squadra di Luis Enrique dà una lezione di calcio agli avversari con tanto bel gioco e occasioni da gol.

I colchoneros di Simeone non riescono a rendersi pericolosi quasi mai. Solo nel secondo tempo Julian Alvares segna il gol che accorcia le distanze e riaprirebbe la partita ma l’arbitro annulla dopo la segnalazione dal Var.

Nel finale con l’Atletico in 10 per l’espulsione di Lenglet, Sorloth a porta vuota sbaglia il gol che potrebbe valere il 2 a 1 mandando fuori. Passano 2 minuti e arrivano il 3° e 4° gol del PSG che chiudono definitivamente i conti.

Dopo questa netta vittoria Botafogo e Seattle prossime avversarie del PSG sono avvisati.

Entrambe le squadre torneranno in campo venerdì 20 giugno: alle ore 00:00 italiane l’Atletico sfiderà i Seattle Sounders FC mentre il PSG affronterà il Botafogo dalle ore 03:00.

Cronaca di PSG Atletico Madrid 4 -0:

Al 3° minuto Julian Alvarez con una punizione velenosa sfiora il palo che varrebbe il vantaggio all’Atletico.

Poi ci sono subito due occasioni per il PSG con Kvaratskhelia che prima spedisce alto con un colpo di testa e poi calcia debolmente tra le braccia di Oblak.

Al 19° arriva il gol del vantaggio del PSG: Kvaratskhelia va via sulla destra e serve al centro Fabian Ruiz che con un sinistro preciso batte Oblak.

Il PSG sblocca la partita e si sblocca anche mentalmente e inizia ad attaccare e martellare la difesa spagnola.

Nel finale di primo tempo i colchoneros sfiorano il gol con Griezmann che si libera in area e tira su Donnarumma.

Sul rovesciamento di fronte arriva il raddoppio del PSG con Vitinha che sorprende Oblak con un tiro dal limite dell’area per il 2 a 0.

In apertura di ripresa su calcio di punizione per il PSG Kvaratskhelia colpisce la traversa complice anche una deviazione di Oblak.

Al 58° Julian Alvarez accorcia le distanze per l’Atletico ma dopo un controllo del Var il gol viene annullato perchè c’era stato un fallo di Koke su Douè.

Al 77° viene espulso Lenglet nell’Atletico per somma di ammonizioni.

Subito dopo c’è una grossissima occasione per l’Atletico con Sorloth che riceve un traversone in area e a porta spalancata prova il tiro di potenza ma calcia fuori!

I francesi chiudono subito dopo la partita con Mayulu che segna il 3 a 0 all’87°.

Nell’ultimo minuto di recupero viene concesso col var un calcio di rigore al PSG per fallo di mano di Le Normand su tiro di Mbayere. Sul dischetto va Lee Kang-In che spiazza Oblak ed è 4 a 0 PSG.

Video Gol e Highlights di PSG Atletico Madrid 4 -0:

Tabellino di PSG Atletico Madrid 4 -0:

PSG: Donnarumma G., Hakimi A., Marquinhos, Pacho W., Mendes N. (dal 34′ st Hernandez L.), Neves J., Vitinha, Ruiz F. (dal 27′ st Lee Kang-In), Doue D. (dal 35′ st Mbaye I.), Ramos G. (dal 21′ st Mayulu S.), Kvaratskhelia K. (dal 27′ st Zaire-Emery W.). A disposizione: Beraldo L., Hernandez L., Kamara N., Lee Kang-In, Mayulu S., Mbaye I., Safonov M., Tenas A., Zaire-Emery W. Allenatore: Luis Enrique.

ATLETICO MADRID: Oblak J., Llorente M., Le Normand R., Lenglet C., Galan J. (dal 17′ st Mandava R.), Simeone G. (dal 17′ st Correa A.), de Paul R. (dal 17′ st Gallagher C.), Barrios P. (dal 25′ st Sorloth A.), Lino S. (dal 1′ st Koke), Alvarez J., Griezmann A.. A disposizione: Azpilicueta C., Correa A., Gallagher C., Gimenez J. M., Gomis A., Koke, Kostis I., Lemar T., Mandava R., Martin C., Molina N., Musso J., Riquelme R., Sorloth A., Witsel A. Allenatore: Simeone D..

Marcatori: al 19′ pt Ruiz F. (PSG) , al 45’+1 pt Vitinha (PSG) , al 42′ st Mayulu S. (PSG) , al 45’+7 st Lee Kang-In (PSG) .

Ammonizioni: al 28′ pt Ruiz F. (PSG), al 16′ st Marquinhos (PSG) al 20′ pt Lenglet C. (Atl. Madrid), al 25′ pt Le Normand R. (Atl. Madrid), al 29′ pt Simeone G. (Atl. Madrid), al 3′ st Koke (Atl. Madrid), al 18′ st Correa A. (Atl. Madrid), al 19′ st Mandava R. (Atl. Madrid).

Espulsioni: al 33′ st Lenglet C. (Atl. Madrid).

Gol annullato: al 13′ st Alvarez J. per fallo (Atl. Madrid).