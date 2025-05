Video Gol Napoli batte Cagliari 2-0 e vince il 4° Scudetto

Video Gol e Highlights di Napoli – Cagliari 2-0: McTominay e Romelu Lukaku regalano vittoria e Scudetto al Napoli di Antonio Conte!

E’ grande festa Scudetto allo Stadio Diego Maradona per i partenopei.

Il Napoli di Antonio Conte all’ultima giornata vince uno Scudetto sorprendente chiudendo a 82 punti con 1 di vantaggio sull’Inter di Inzaghi.

A sbloccare la partita è stato lo scozzese Scott McTominay con una spettacolare semirovesciata nel finale di primo tempo.

In apertura di ripresa Romelu Lukaku segna un gol dei suoi partendo in contropiede da metà campo e superando due difensori del Cagliari per poi battere il portiere in uscita.

Il risultato al 50° è sul 2 a 0 e allo Stadio Diego Maradona parte la festa scudetto ed il countdown.

A nulla è servita la vittoria dell’Inter di Inzaghi per 2 a 0 sul campo del Como, i nerazzurri chiudono con 1 punto in meno del Napoli e si devono arrendere ad Antonio Conte e ai suoi ragazzi.

A fine partita Antonio Conte, che ha assistito alla partita dalla tribuna per squalifica, è potuto scendere in campo per festeggiare coi suoi ragazzi ed è apparso commosso oltre che felicissimo.

Queste le parole di Conte a caldo appena dopo la vittoria: “È successo di nuovo, è qualcosa di bellissimo. Allo Stadio oggi è stato difficilissimo riuscire ad arrivare, non so quanta gente c’era, e mi è balenato il pensiero di cosa sarebbe successo se avessimo deluso questa gente, ce lo saremmo portato dietro per parecchio tempo. C’era una pressione pazzesca ma l’abbiamo affrontata nel migliore dei modi. Abbiamo fatto un campionato straordinario. È stato per me lo scudetto più inaspettato, difficile, il più stimolante come sfida, venire a Napoli dopo un decimo posto e riprendere tutto. Il merito è di questi ragazzi che hanno voluto rimettersi in gioco, soprattutto chi l’aveva vinto due anni fa e l’anno scorso era arrivato decimo”.

Sintesi di Napoli – Cagliari 2-0:

Antonio Conte, costretto ad assistere al match dalla tribuna per squalifica, conferma per il Napoli gli undici titolari di Parma, con David Neres che parte ancora dalla panchina. In attacco c’è la coppia formata da Lukaku e Raspadori.

Davide Nicola con il Cagliari già salvo deve fare i conti con tantissime assenze, tra cui gli ex di turno Caprile, Gaetano e Pavoletti, oltre a Luvumbo e Felici. In porta c’è Sherri mentre in attacco la coppia formata da Piccoli e Viola.

La partita inizia subito a senso unico con un Napoli arrembante alla ricerca del gol del vantaggio ed il Cagliari che cerca di difendersi come può.

Nonostante gli attacchi i partenopei non riescono a concretizzare e la partita dopo la prima mezz’ora inizia ad innvervosirsi con l’arbitro La Penna che estrae due cartellini gialli per Makoumbou e Politano.

Intanto da Como arriva la notizia del vantaggio dell’Inter.

Al minuto 42 arriva il gol del vantaggio del Napoli.

Cross in area con McTominay che nella mischia riesce a liberarsi e a colpire con una stupende semirovesciata che batte Sherri e porta in vantaggio il Napoli all’intervallo.

In apertura di ripresa Romelu Lukaku chiude subito la partita. Su un capovolgimento di fronte il belga prende palla a centrocampo e sfodera la sua potenza superando due difensori del Cagliari e a tu per tu col portiere lo infila per il 2 a 0.

Sul risultato di 2 a 0 inizia la festa sugli spalti con lo Scudetto che ormai è una semplice formalità.

Inizia la girandola di cambi e di staffette per permettere le ovazioni del pubblico ai propri beniamini.

Entrano Neres per l’infortunato Politano al 60°.

Poi c’è spazio anche per Simeone, Billing, Ngonge e per il napoletano Mazzocchi.

Al triplice fischio finale il Diego Maradona diventa una bolgia ed espolode la grande festa.

Highlights di Napoli – Cagliari 2-0:

Tabellino di Napoli – Cagliari 2-0:

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola (85′ Mazzocchi); Politano (61′ Neres), Anguissa (85′ Billing), Gilmour, McTominay; Lukaku (76′ Simeone), Raspadori (85′ Ngonge). All. Conte.

CAGLIARI (3-5-2): Sherri (82′ Ciocci); Zappa, Mina, Luperto; Zortea (57′ Palomino), Adopo, Makoumbou (57′ Marin), Deiola, Augello (74′ Obert); Piccoli, Viola (57′ Mutandwa). All. Nicola.

ARBITRO: La Penna

MARCATORI: 42′ McTominay (N), 51′ Lukaku (N)



AMMONITI: Makoumbou (C), Politano (N), Lukaku (N)