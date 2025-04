Video Gol Highlights Udinese-Milan 0-4 sintesi 11-04-2025

Il Risultato di Udinese-Milan 0-4, 32° giornata Serie A: tutto facile per i rossoneri, che dominano e travolgono l’avversario con una prestazione finalmente attenta in difesa e molto pratica in avanti, ma è solo una goccia in un oceano di errori madornali. Se sarà una svolta o solo una parentesi lo vedremo presto. Unica nota negativa, l’infortunio alla testa occorso a Maignan.

Leao e Pavlovic segnano nel finale di primo tempo e nella ripresa completano Hernandez e Reijnders l’opera.

Poco cambia in classifica per i rossoneri, sempre noni con 51 punti e ora speranzosi che cadano quante più squadre più avanti per un tentativo, difficile, di rimonta verso un posto in Europa, mentre l’ormai tranquilla Udinese resta 10° con 40 punti.

La Sintesi di Udinese-Milan 0-4

L’inedito 3-4-3 conferisce più solidità difensiva ai rossoneri, che tengono bene il campo sin dal principio e lasciano pochi spazi ai friulani, pericolosi solo dopo la mezz’ora con una doppia chance capitata prima a Ehizibue, tiro a giro respinto da Maignan, e poi a Ekkelenkamp, il cui tentativo di ribadire a rete viene sventato dal salvataggio di Gabbia.

Non si può dire che la produzione offensiva dei rossoneri sia vasta, però si nota una maggior fluidità; lo dimostrano un tiro di Reijnders respinto da Okoye in apertura e uno di Leao neutralizzato ancora dal portiere di casa.

Nel finale di tempo, con pieno merito, arrivano due reti rossonere in tre minuti: al 42° Leao viene servito da Fofana dopo un recupero e inventa uno splendido tiro dal limite dell’area che finisce nell’angolo alto lontano, mentre al 45° Pavlovic segna di spalla su cross da corner di Pulisic. Il primo tempo non ha altro da dire.

Anche nella ripresa la partita è saldamente in mano al Milan, anche se è pesante la rinuncia forzata a Maignan: scontratosi duramente con Jimenez in occasione di un’uscita alta, il portiere si procura un trauma cranico e deve lasciare il posto a Sportiello al minuto 55.

Dopo un’occasione a testa, un pallone vagante nell’area rossonera non messo a frutta dai bianconeri al 66° e un tiro a lato di Reijnders dopo una bella iniziativa personale al 68°, il Milan trova il terzo gol al minuto 74 grazie a un missile sul primo palo di Hernandez su verticalizzazione di Leao ed esca di Abraham, entrato poco prima al posto di Jovic.

L’Udinese non c’è più e il Milan si fa addirittura spietato realizzando, al minuto 81, anche la quarta rete con Reijnders, che deve solo depoitare il pallone nella porta vuota dopo su assist di Leao, bravo ad attirare fuori dai pali Okoye e a servire l’olandese. La partita si chiude sostanzialmente qui non essendovi altri avvenimenti degni di nota.

Highlights e Video Gol di Udinese-Milan 0-4

Il Tabellino di Udinese-Milan 0-4

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kristensen (76′ Pafundi), Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric (65′ Bravo), Karlstrom, Ekkelenkamp (76′ Payero), Kamara (65′ Modesto); Atta; Lucca. Allenatore: Runjaic

Milan (3-4-3): Maignan (55′ Sportiello); Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez (73′ Sottil), Reijnders, Fofana, Hernandez (83′ Bartesaghi); Pulisic, Jovic (73′ Abraham), Leao (83′ Terracciano). Allenatore: Sergio Conceicao

Marcatori: 42′ Leao, 45′ Pavlovic, 74′ Hernandez e 81′ Reijnders

Arbitro: Sacchi

Ammoniti: Bijol e Terracciano