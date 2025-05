Video Gol Highlights Torino – Roma 0-2: giallorossi sfiorano la Champions

Video Gol e Highlights di Torino – Roma 0-2: Paredes e Saelemaekers regalano la vittoria ai giallorossi all’ultima panchina di Claudio Ranieri in Serie A

Vittoria con l’amaro in bocca per la Roma di Claudio Ranieri all’ultima Giornata di Serie A.

I giallorossi hanno fatto il loro dovere andandosi a prendere i 3 punti a Torino ma questo non basta per centrare l’obiettivo quarto posto che vale l’accesso alla Champions League. La Juventus infatti ha vinto di misura a Venezia grazie ad un rigore di Locatelli e mantiene il quarto posto.

Claudio Ranieri, premiato come miglior allenatore di questa stagione di Serie A, ha comunque fatto una grandissima impresa prendendo la squadra giallorossa dalla quartultima posizione e portandola al quinto posto finale che vale la qualificazione in Europa League.

La Roma di Ranieri con una serie impressionante di risultati positivi: nel girone di Ritorno la Roma è prima in classifica con 46 punti conquistati davanti a Inter che ne ha fatti 40 e Napoli con 38.

La Roma è anche la squadra d’Europa che ha fatto più punti in assoluto nell’anno solare 2025.

Il Torino chiude il suo campionato all’11° posto in classifica con 44 punti con i tifosi che contestano la società per i risultati deludenti.

Sintesi di Torino – Roma 0-2:

Vanoli manda in campo il suo Torino con il 4-2-3-1 con Milinkovic Savic in porta e davanti a lui Maripan e Masina centrali con Dembelè a destra e Biraghi a sinistra. I due di centrocampo sono Ricci e Casadei. In attacco c’è Adams punta centrale supportato da Lazaro, Vlasic e Elmas.

Claudio Ranieri conferma l’11 che ha battuto il Milan e schiera la sua Roma con il 3-5-2 con Svilar in porta e davanti a lui Celik, Mancini e Ndicka. A centrocampo c’è Paredes in cabina di regia affiancato da Konè e Cristante. Sulla fascia destra c’è Soulè e a sinistra Angelino. In attacco la coppia formata da Shomurodov e Saelemaekers.

Al 2° minuto Shomurodov prova il tiro da posizione defilata e colpisce l’esterno del palo.

Al 7° minuto Angelino va via a sinistra e serve Cristante in area che scarica su Paredes che dal limite calcia di potenza ma il tiro temina di poco alto.

Al 15° c’è calcio di rigore per la Roma. Saelemaekers va via sulla sinistra e entra in area con Dembelè che prova a fermarlo ma lo colpisce alla caviglia e lo atterra. Di Bello non ha dubbi e assegna subito il penalty.

Sul dischetto va Leandro Paredes che calcia di potenza e angolato e batte Milinkovic Savic che aveva intuito il tiro ma non può arrivarci ed è 1 a 0 per la Roma.

Al 23° la Roma sfiora il raddoppio. Cristante serve Konè in area che prova il tiro a botta sicura ma viene deviato in corner.

In apertura di ripresa arriva subito il raddoppio della Roma.

Cross dalla destra di Soulè e Saelemaekers svetta di testa e mette in rete per il 2 a 0.

Al 65° Soulè riceve un lancio di Angelino e dal limite dell’area calcia di sinistro a giro con il pallone che colpisce la parte alta della traversa!

All’85° Cristante segna il 3 a 0 ma il gol viene annullato per fuorigioco millimetrico di Angelino che aveva effettuato l’assist.

Highlights di Torino – Roma 0-2:

Tabellino di Torino – Roma 0-2:

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembelé (59′ Percium), Maripan, Masina (72′ Walukiewicz), Biraghi; Ricci (72′ Linetty), Casadei (59′ Gineitis); Lazaro, Vlasic, Elmas (81′ Gabellini); Adams. A disposizione: Donnarumma, Paleari, Coco, Walukiewicz, Cacciamani, Dalla Vecchia, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Percium, Linetty, Pedersen, Gabellini, Karamoh, Sanabria. Allenatore: Vanoli.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik (90′ Rensch), Mancini, Ndicka; Soulé (90′ Baldanzi), Koné, Paredes (90′ Pisilli), Cristante, Angeliño; Saelemaekers (90′ Hummels), Shomurodov (72′ El Shaarawy). A disposizione: Gollini, De Marzi, Rensch, Hummels, Nelsson, Salah-Eddine, Abdulhamid, Pisilli, Gourna-Douath, El Shaarawy, Baldanzi, Dovbyk. Allenatore: Ranieri.

Arbitro: Di Bello. Assistenti: Bhari-Cecconi. IV Uomo: Cosso. Var: Chiffi. AVar: Paterna.

Marcatori: 18′ Paredes (R), 52′ Saelemaekers (R)

Ammoniti: Maripan (T), Celik (R)