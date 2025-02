Video Gol Highlights Milan-Verona 1-0: sintesi 15-02-2025

Il Risultato di Milan-Verona 1-0 25° giornata Serie A: i rossoneri vincono offrendo una prestazione di rara bruttezza e confermano i numerosi problemi di tenuta mentale oltre che tecnica che li attanagliano da mesi e mesi. Contro gli scaligeri, scesi in campo con intenti prettamente difensivi, si doveva vincere largamente per dimostrare almeno rabbia e fame, ma non si son viste nemmeno quelle. Meglio soprassedere e pensare alla prossima partita.

Gimenez trova il primo gol casalingo della sua avventura milanista.

Il Milan, sempre 7°, va a 41 punti e, oltre ad agganciare il Bologna va a -1 dalla Fiorentina 6° e a -2 dalla Juventura 5°, ma sono distacchi provvisori. Prossimo appuntamento, fondamentale, sarà quello contro il Feyenoord nel ritorno del playoff di Champions League in programma martedì.

La Sintesi di Milan-Verona 1-0

Poco o nulla accade in un primo tempo molto tirato in cui il Milan fatica a creare e il Verona bada esclusivamente alla difensiva.

Ci sono un gol annullato a Gimenez per fuorigioco, un potente tiro di Reijnders respinto da Montipò e anche un tiro-cross di Joao Felix sventato ancora dal portiere scaligero, mentre in chiusura arriva l’occasione più ghiotta con Musah, che nell’ultimo di due minuti recupero, da centro-area, calcia malissimo e spreca un assist di Gimenez.

Sarà il Feyenoord imminente o chissà cosa, ma anche stasera, pur con qualche sprazzo di vita, il Milan pare assente dal campo.

La pochezza generale è ancor più visibile nella ripresa e il Milan, questo Milan, è sempre più sconfortante minuto dopo minuto.

I rossoneri sbattono continuamente contro il muro gialloblu e i nuovi entrati Leao e Jimenez si vedono raramente. La prestazione è sempre più scadente e il freddo non è più solo climatico.

All’improvviso, però, un guizzo: siamo al 75° e due dei nuovi entrati, Jimenez con un’imbucata per Leao e questi con un perfetto traversone, confezionano il gol decisivo di Gimenez, che deve solo appoggiare nella porta sguarnita il cross del portoghese. Per il messicano è il secondo gol in rossonero e il primo a “San Siro”.

La partita conosce così la prima e unica svolta: l’ultimo quarto d’ora, più i quattro di recupero, trascorre senza altre emozioni e il triplice fischio è una liberazione.

Highlights e Video Gol di Milan-Verona 1-0

Il Tabellino di Milan-Verona 1-0

Milan (4-4-2): Maignan; Walker (46′ Jimenez), Thiaw, Gabbia, Hernandez; Musah (68′ Pulisic), Fofana, Reijnders, Sottil (46′ Leao); Joao Felix (88′ Terracciano), Gimenez (82′ Abraham). Allenatore: Sergio Conceicao

Verona (3-4-2-1): Montipò; Valentini, Coppola, Dawidowicz; Tchatchoua, Duda, Niasse (84′ Bernede), Bradaric (84′ Oyegoke); Kastanos (62′ Lazovic), Suslov (84′ Cissé); Sarr (68′ Dani Mosquera). Allenatore: Zanetti

Marcatori: 75′ Gimenez

Arbitro: Fourneau

Ammoniti: Coppola, Musah, Niasse, Bradaric, Duda, Jimenez e Gimenez