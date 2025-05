Video Gol Highlights Milan-Monza 2-0: sintesi 24-05-2025

Il Risultato di Milan-Monza 2-0, 38° giornata Serie A: l’ultima partita stagionale, una specie di Trofeo Berlusoni fuori stagione, si conclude con una vittoria contro i proveri brianzoli. Reijnders, visibilmente commosso e forse in procinto di prendere un aereo in direzione Manchester per vestire il blu dei Citizens, riceve il premio come miglior centrocampista del torneo prima del fischio d’inizio, mentre la curva lascia lo stadio dopo il quarto d’ora, una legittima e doverosa protesta contro una società di rintronati, e in campo si vede poco o nulla, a parte qualche timida conclusione. Va meglio nella ripresa con i gol che valgono il successo.

Gabbia e il redivivo Joao Felix danno i tre punti al Milan in un malinconico sabato sera di fine maggio.

La Sintesi di Milan-Monza 2-0

La partita, del tutto inutile, si accende subito con alcune occasioni: dopo due minuti, Joao Felix, lanciato da Reijnders, calcia male da buona posizione facilitando le cose a Pizzignacco e al 6° Pavlovic sfiora il gol con un gran calcio di punizione sventato sempre dal portiere brianzolo.

Dopo un palo di Birindelli (che era comunque in offside), la partita diviene brutta e l’unico momento interessante è l’abbandono, già annunciato, della curva al quarto d’ora per protestare contro le nefandezze della società.

Nel finale c’è tempo per un altro tiraccio di Joao Felix e anche per un gol annullato all’ex interista Keità per offside dell’assistman Kyriakopoulos. La prima frazione termina tra abbondanti e meritati fischi.

Nella ripresa il Milan rientra con Chukwueze e Camarda per Musah e Jovic e si vedono un po’ più di grinta in avanti e varie occasioni: ci provano Joao Felix, sempre impreciso, Reijnders, sull’esterno della rete, e Camarda, alto.

A segnare, però, è Gabbia, che al 64° insacca di testa su cross di Chukwueze, mentre dieci minuti dopo raddoppia addirittura Joao Felix con un bel destro da calcio di punizione; per il portoghese è il secondo gol in campionato nonché il primo a “San Siro“.

Nel finale un po’ di passerelle: esordisce in A il portiere Mazza ed entra anche Florenzi, all’esordio stagionale dopo un’annata da incubo per via dell’infortunio gravissimo (menisco e legamento) patito ad agosto. Il match finisce dopo due minuti di recupero (con tanto di bella parata di Maignan su un colpo di testa di Akpa-Akpro) tra fischi e qualche applauso. La messa è finita, andate in pace.

Highlights e Video Gol di Milan-Monza 2-0

Il Tabellino di Milan-Monza 2-0

Milan (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah (46′ Chukwueze), Loftus-Cheek, Reijnders, Bartesaghi (61′ Jimenez); Pulisic (86′ Florenzi), Joao Felix (80′ Fofana); Jovic (46′ Camarda). Allenatore: Joao Costa (Sergio Conceicao squalificato)

Monza (3-4-3): Pizzignacco (83′ Mazza); Pedro Pereira, Caldirola (79′ Izzo), Carboni; Birindelli, Bianco, Akpa-Akpro, Kyriakopoulos; Ciurria (70′ Sensi), Keità (79′ Petagna), Caprari (70′ Castrovilli). Allenatore: Nesta

Marcatori: 64′ Gabbia e 74′ Joao Felix

Arbitro: Rutella

Ammoniti: Bianco