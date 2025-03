Video Gol Highlights Milan-Lazio 1-2: sintesi 02-03-2025

Il Risultato di Milan-Lazio 1-2, 27° giornata Serie A: è la terza sconfitta consecutiva per i rossoneri, che subiscono la dura contestazione dei tifosi e giocano solo a fiammate, senza mostrare piani precisi e aggrappandosi solo all’orgoglio residuo, che si vede qualche volta e consente di pareggiare al minuto 85 una gara mal giocata e dalla difficoltà aggravata dall’espulsione di Pavlovic, ma in pieno recupero ecco l’ennesima doccia fredda, un rigore assurdo per un intervento assurdo. La stagione è finita e la pazienza anche.

Chuckwueze risponde a Zaccagni e Pedro su rigore fa gioire la Roma biancoceleste.

Il Milan precipita ancora e ora 9° con 41 punti, scavalcata anche da Roma e Fiorentina, mentre la Lazio va a 50 ed è 4°.

La Sintesi di Milan-Lazio 1-2

L’inizio è, come di consueto, disastroso per i rossoneri: dopo tre minuti Maignan deve già fare miracoli su un tiro di Dia, mandato meravigliosamente in area da Rovella, poi lo stesso ex attaccante della Salernitana manca il bersaglio di testa su traversone di Tavares, e, infine, il portoghese stesso quasi provoca un autogol di Pavlovic con un altro cross. Un disastro, insomma, e i minuti passati sono appena sei.

Dopo un tiro fuori di pochissimo di Isaksen, si sveglia finalmente il Milan con un paio di percussioni che portano a un tiro insidioso di Reijnders parato da Provedel e un tiraccio di Jimenez, ma è solo una fiammata poiché la Lazio passa meritatamente in vantaggio al 28°: Zaccagni interviene in spaccata dopo una bella respinta di Maignan su un tiro di Marusic e il gol è cosa fatta.

Il resto del tempo vede i capitolini controllare più o meno agevolmente e il Milan, con un altro lampo d’orgoglio, sfiorare ancora il pari al 43°: il nuovo entrato Joao Felix, subentrato a un Musah sempre precipitoso e poco lucido, pecca di leziosismo e davanti a Provedel calcia malissimo sprecando un’intuizione di Reijnders.

Nel secondo dei tre minuti di recupero, infine, è ancora Zaccagni a sfiorare la rete dello 0-2 calciando fuori di pochissimo con un gran destro al volo. La prima frazione finisce tra i fischi dei tifosi, entrati al 15° per protesta, giusta, contro squadra, proprietà e dirigenza.

Si riparte con Walker al posto di Jimenez e con un’occasione per parte nel giro di un minuto: al 50° Tavares serve in area Gigot, che calcia centralmente graziando Maignan e il Milan, mentre al 51° è Joao Felix, servito da Pulisic, a calciare altissimo dopo essersi girato bene in area.

Poco dopo Zaccagni sfiora ancora la rete con una conclusione a giro dopo bella azione personale e al 55° Felix salta Lazzari con un tunnel e serve in area Pulisic, che calcia clamorosamente a lato da ottima posizione.

Successivamente Gila calcia alto da dentro l’area in maniera simile a Gigot; il Milan continua a capire poco e a soffrire e al minuto 67 perde anche Pavlovic: Isaksen fugge verso l’area avversaria su contropiede iniziato da un pallone perso da Fofana e il serbo lo abbatte prendendosi il cartellino rosso.

Al minuto 70 la Lazio, ormai in pieno controllo, sfiora ancora il gol con una confusa azione partita da una punizione in area di Tavares e conclusa con il pallone spazzato via dall’area mentre danzava sulla linea di porta dopo un tocco di Hernandez.

I minuti finalisono un vero film thriller: c’è un gol annullato per fuorigioco a Dia al minuto 84 e, all’improvviso, giunge inatteso il pareggio del Milan: il migliore in campo per i biancocelesti, Tavares, dimentica di marcare Chukwueze sul secondo palo e questi può segnare indisturbato di testa da pochi metri su cross di Leao.

Dopo che Maignan sventa un pericoloso tiro di Isaksen, la partita sembra avviarsi verso la fine senza ulteriori sussulti, ma proprio nei secondi finali, in pieno recupero, Maignan tocca Isaksen che cade e l’arbitro assegna il rigore dopo l’On Field Rewiev: Pedro va sul dischetto e trasforma il penalty consegnando il successo ai suoi al minuto 98.

Highlights e Video Gol di Milan-Lazio 1-2

Il Tabellino di Milan-Lazio 1-2

Milan (4-2-3-1): Maignan; Jimenez (46′ Walker), Gabbia (83′ Jovic), Pavlovic, Hernandez; Musah (37′ Joao Felix), Fofana (70′ Thiaw); Pulisic (70′ Chukwueze), Reijnders, Leao; Gimenez. Allenatore: Conceicao

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic (46′ Lazzari), Gigot (79′ Patric), Gila, Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia (88′ Noslin), Zaccagni (79′ Pedro); Tchaouna (58′ Vecino). Allenatore: Baroni

Marcatori: 28′ Zaccagni e 85′ Chukwueze e 98′ rig. Pedro

Arbitro: Manganiello

Ammoniti: Gimenez, Leao e Vecino

Espulsi: 67′ Pavlovic