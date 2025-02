Video Gol Highlights Milan-Inter 1-1: Sintesi 02-02-2025

Il Risultato di Milan-Inter 1-1, 23° giornata Serie A: i rossoneri sfiorano l’impresa in una partita bellissima che i nerazzurri hanno però meritato di pareggiare viste le molte occasioni in più avute. I rossoneri hanno il merito di segnare per primi, ma creano poco e, soprattutto, cedono di schianto alle avenzate nerazzurre che solo i pali, ben tre, e Maignan riescono a fermare. Il punto sta stretto all’Inter, ma vaa molto bene al Milan; tuttavia, Sergio Conceicao deve cambiare qualcosa, o forse molto, della sua tattica e deve adottare un altro modulo.

De Vrij riacciuffa nel finale il gol del connazionale Reijnders.

L’Inter non sfrutta lo stop di ieri dell’Atalanta, va a 51 punti e fa un grosso favore al Napoli che, vincendo stasera, potrebbe andare a +5. Il Milan, invece, va a 35 e si allontana ancora dal 5° posto.

La Sintesi di Milan-Inter 1-1

Per mezz’ora tanto agonismo e nessun tiro in porta, ma si vedono due squadre ben disposte in campo che cercano di superarsi a vicenda senza lasciare falle. Partita piacevole, dunque, seppur senza occasioni.

Qualcosina da parte dei nerazzurri si vede, due gol annullati per fuorigioco a Dimarco e a Martinez, mentre i rossoneri si difendono ordinatamente e non rischiano mai.

Poco prima del 40°, a due tentativi imprecisi di Martinez fa da contraltare un gran tiro di Reijnders respinto in corner da Sommer, il primo verso la porta nel primo parziale.

E’ il Milan la squadra più in palla nel finale di tempo e al minuto 45 lo dimostra passando meritatamente in vantaggio: l’asse di sinistra Hernandez-Leao entra in azione come ai bei tempi e, sfruttando l’errore di Sommer sul cross del portoghese, l’accorrente Reijnders può depositare il pallone nella porta sguarnita.

In apertura di ripresa Reijnders perde un pallone pericoloso nella propria trequarti e Martinez vi si avventa andando così a concludere di sinistro, ma Maignan è bravissimo a respingere con i piedi.

Non ci sono occasioni, ma il ritmo è elevato e iniziano a volare cartellini gialli; a metà ripresa l’Inter segna ancora con Martinez, ma Chiffi annulla ancora per un fallo di Dumfries su Hernandez in apertura di azione, mentre al 67° un colpo di testa del nuovo entrato Bisseck si infrange sul palo facendo sobbalzare tutti i tifosi.

Il Milan non crea vere e proprie occasioni, ma con le accelerazioni di Leao tiene costantemente in apprensione l’Inter e Reijnders spreca una buona palla di Pulisic calciando debolmente da posizione favorevole.

I nerazzurri spingono continuamente e al minuto 83 anche Thuram sbatte sul palo dopo una splendida girata su azione d’angolo.

Al minuto 89 il Milan, per molto tempo costretto sulla difensiva, torna avanti e sfiora il raddoppio con il neo entrato Camarda, che da fuori area sceglie un complicato tiro che termina, però, alto di poco.

Subito dopo, l’Inter sfiora ancora il pareggio: al 91° Dumfries colpisce il terzo palo con un altro colpo di testa ed è ancora l’olandese a mancare il pareggio con un tiro respinto da Maignan.

Il meritato pareggio, comunque, arriva al 93° con l’altro olandese De Vrij, che gira a rete su traversone dell’altro nuovo entrato Zalewski. Non accade altro e allo scoccare del quinto e ultimo minuto di recupero il match va in archivio.

Highlights e Video Gol di Milan-Inter 1-1

Il Tabellino di Milan-Inter 1-1

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Musah (78′ Terracciano), Bennacer (46′ Jimenez); Pulisic (86′ Chukwueze), Reijnders, Leao (85′ Gabbia); Abraham (78′ Camarda). Allenatore: Sergio Conceicao

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard (63′ Bisseck), De Vrij, Bastoni (63′ Carlos Augusto); Dumfries, Barella, Calhanoglu (63′ Zielinski), Mkhitaryan (76′ Frattesi), Dimarco (76′ Zalewski); Martinez, Thuram. Allenatore: Inzaghi

Marcatori: 45′ Reijnders e 93′ De Vrij

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: Bastoni e Dumfries