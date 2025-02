Video Gol Highlights Milan-Feyenoord 1-1: sintesi 18-02-2025

Il Risultato di Milan-Feyenoord 1-1, Playoff Champions League: dopo un grande primo tempo con un gol immediato e almeno tre-quattro occasioni per chiudere il discorso, i rossoneri iniziano bene anche nella ripresa salvo ritrovarsi in dieci per via dell’imbecillità di Hernandez, che a cavallo dei due parziali si fa ammonire altrettante volte, per una trattenuta inutile e un’altrettanto inutile simulazione, e subire la rete dell’1-1 che manda agli ottavi gli olandesi.

Jimenez illude il Milan, poi gettato nello sconforto da Carranza.

Il Milan è fuori dalla Champions League ed è un’eliminazione senza attenuanti. Applausi al Feyenoord, che venerdì saprà se agli ottavi troverà l’Arsenal o l’Inter.

La Sintesi di Milan-Feyenoord 1-1

Questa volta il Milan entra in campo subito e al 1° minuto è già avanti: Pulisic crossa su corner corto per la testa di Thiaw e la sponda di questi permette a Gimenez di firmare il suo primo gol europeo in maglia rossonera, proprio contro la sua ex squadra; la parità è subito ristabilita.

Il Feyenoord deve inevitabilmente scoprirsi e il Milan ha svariate occasioni per raddoppiare: la prima è per Joao Felix al 18°, conclusione alta da dentro l’area dopo grande imbucata di Gimenez e al 23° il portoghese calcia bene in porta e, intervenuto sulla bella respinta di Wellenreuther, Hernandez colpisce il palo con il tentativo di tap-in.

Gli olandesi non si vedono mai e rischiano di perdere subito Paixao e Bueno per infortunio, ma i due stringono i denti. Al 43°, infine, è Leao ad avere una grossa chance a tu per tu con il portiere tedesco, ma questi rimane freddo e respinge il tentativo del portoghese di sorprenderlo con un tiro sotto le gambe.

Proprio al 45° l’unica nota negativa del primo tempo, l’ammonizione di Hernandez per un’inutile trattenuta ai danni di Moussa: diffidato, il francese salterà l’andata dell’eventuale ottavo di finale. Poco dopo, giunge il duplice fischio.

In apertura di ripresa il Milan ha subito una doppia occasione con un cross scaturito da uno splendido dialogo tra Leao e Hernandez che permette a Walker, appostato a destra, di calciare a colpo sicuro trovando, però, una gran parata di Wellenreuther.

Subito dopo, Hernandez la combina grossa e viene nuovamente ammonito per simulazione: il Milan è in dieci adesso e cambia schieramento passando a un 4-4-1.

Il Feyenoord prova a farsi avanti, ma i rossoneri reggono l’urto e cercano di creare occasioni per raddoppiare senza riuscire nell’intento; sono, però, gli olandesi a fare la partita adesso e, dopo un lungo lavoro ai fianchi, al 73° arriva l’ineluttabile: Bueno crossa da sinistra e il traversone teso è perfetto per la zuccata vincente del neo entrato Carranza.

Tutto ciò che si vede da questo momento fino al triplice fischio giunto al minuto 95, è un inutile assalto, tanto veemente quanto costellato da errori, da parte del Milan, che non riesce a cavare un ragno dal buco. Ad avere delle opportunità è addirittura Thiaw, ma non è fortunato nelle conclusioni tentate.

Highlights e Video Gol di Milan-Feyenoord 1-1

Il Tabellino di Milan-Feyenoord 1-1

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Hernandez; Musah (83′ Chukwueze), Reijnders (83′ Abraham); Pulisic (63′ Bartesaghi), Joao Felix, Leao; Gimenez (71′ Fofana). Allenatore: Sergio Conceicao

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Milambo, Moder, Bueno (75′ Stengs); Hadj Moussa (88′ Mitchell), Redmond (64′ Carranza), Paixao. Allenatore: Bosschaart

Marcatori: 1′ Gimenez e 73′ Carranza

Arbitro: Szymon Marciniak (POL)

Ammoniti: Moder, Hernandez, Joao Felix e Mitchell

Espulsi: 51′ Hernandez (doppia ammonizione)