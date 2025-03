Video Gol Highlights Milan-Como 2-1: sintesi 15-03-2025

Il Risultato di Milan-Como 2-1, 29° giornata Serie A: pur giocando male per un tempo e meglio nell’altro, i rossoneri ottengono tre punti buoni per il morale e poco altro essendo il 4° posto, ma anche il 5°, ormai compromesso o quasi. Tanti errori, poca voglia in generale e un’aria da fine stagione sono il perfetto contorno di questa gara, alla quale i tifosi assistono entrando in ritardo come forma di protesta. Pochi sembrano tenerci, ad esempio gli autori dei gol e il nuovo entrato Abraham autore dell’assist per il 2-1, ma ormai la stalla è aperta e i buoi sono scappati.

Pulisic e Reijnders ribaltano Da Cunha.

Il Milan va a 47 punti e si prende il 7° posto, almeno per stasera, mentre il Como resta 13° con 29.

La Sintesi di Milan-Como 2-1

Già al 4° minuto il Milan si divora il gol del vantaggio con Musah: liberato in area da Hernandez dopo uno splendido scambio con Gimenez, lo statunitense dribbla Butez e riesce a calciare fuori a porta vuota dopo aver ignorato alcuni compagni liberissimi a centro-area.

Accade molto poco dopo questa grande chance buttata via, nessuna delle squadre riesce a superare l’altra, ma sono i lariani ad avere un lieve predominio e sembrano giocare in maggiore scioltezza e a mancare a loro volta il vantaggio poco dopo la mezz’ora con un assist di Diao per Nico Paz, inseritosi in area e fermato da un grande intervento di Maignan.

Il vantaggio ospite arriva, inesorabile, poco dopo: il fantasista e la punta spagnoli si ripete ed è il primo a offrire a Da Cunha un assist che il brasiliano, dal limite dell’area, trasforma in oro con un bel destro a fil di palo sul quale il portiere transalpino non può nulla.

Il Como gioca ora con ancor più entusiasmo e più attenzione di prima, riuscendo a chiudere ogni fonte di gioco agli avversari, e al 44° sfiora anche il raddoppio con un inserimento in area di Kempf, il quale controlla bene il traversone di Caqueret sul secondo palo e calcia trovando una gran parata di Maignan.

Altro non accade e, dopo un minuto di recupero, l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi.

La ripresa pare da subito un incubo per i rossoneri, nuovamente trafitti da Da Cunha con un colpo d’interno dopo quattro minuti, ma il VAR annulla per offside e li salva.

Al 53°, come se il rischio di affondare avesse finalmente dato la scossa desiderata, arriva il pareggio con un gran sinistro angolato di Pulisic, meravigliosamente liberato al tiro da un filtrante alto di Reijnders.

La scossa pare esaurirsi subito e al 56° Da Cunha manca la doppietta grazie a Maignan, che respinge un suo potente tiro dal limite dell’area.

Al 69°, dopo una lunga fase senza acuti, i padroni di casa sfiorano il raddoppio con un’altra improvvisata: stavolta è Pulisic a servire Reijnders, che coglie la traversa con un gran tiro.

Altri sei minuti dopo, con in mezzo un tiro alto di Cutrone, il Milan trova il vantaggio con Reijnders: la verticalizzazione del nuovo entrato Abraham è perfetta e per l’olandese è facile battere Butez con un tiro sul primo palo.

Nei minuti finali si assiste a un possesso palla fitto del Como, comunque inefficace, e all’edordio tra i lariani dell’ex grande talento Dele Alli e al grande ritorno di Loftus-Cheek; i rossoneri attendono e all’85° si avvicinano al 3-1 con Reijnders, che sfiora il palo con un bel tiro di prima dopo una combinazione ad alto tasso tecnico tra Pulisic e Abraham.

Non accade altro durante i sei minuti di recupero, eccetto l’espulsione di Dele Alli per un brutto fallo sul connazionale Loftus-Cheek.

Highlights e Video Gol di Milan-Como 2-1

Il Tabellino di Milan-Como 2-1

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Gabbia, Hernandez (46′ Jimenez); Bondo (46′ Fofana), Musah (52′ Joao Felix); Pulisic, Reijnders, Leao (78′ Loftus-Cheek); Gimenez (68′ Abraham). Allenatore: Sergio Conceicao

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf (46′ Dossena; 63′ Van der Brempt), Valle; Caqueret (63′ Perrone), Da Cunha; Diao, Nico Paz, Strefezza (81′ Dele Alli); Cutrone (72′ Douvikas). Allenatore: Fabregas

Marcatori: 33′ Da Cunha, 53′ Pulisic e 75′ Reijnders

Arbitro: Marchetti

Ammoniti: Bondo, Musah, Perrone, Jimenez, Strefezza, Sergio Conceicao e Nico Paz

Espulsi: 90′ Dele Alli e 94′ Fabregas