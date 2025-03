Video Gol Highlights Lecce-Milan 2-3: sintesi 08-03-2025

Il Risultato di Lecce-Milan 2-3, 28° giornata Serie A: più di nervi che di tecnica, i rossoneri vincono dopo un periodo vergognoso e fanno vedere buone cose alternato a cose censurabili e per il momento salvano Sergio Conceicao dall’ineluttabile. Tuttavia, di censurabile c’è il tentativo, l’ennesimo, di farsi male da soli andando sotto di due reti al 60° malgrado le occasioni e i gol annullati, ma almeno oggi la ruota è girata nel verso giusto ed ì arrivata una rimonta simile a quella dell’ottobre 2011 sempre al “Via del Mare”. I tre punti ci sono, ma i problemi rimangono.

Krstovic fa quello che vuole e segna i gol leccesi, ma un autogol di Gallo e Pulisic (doppietta) salvano la faccia e la panchina di Conceicao.

Il Milan va a 44 punti e risale momentaneamente all’8° posto, mentre il Lecce resta 16° con 25.

La Sintesi di Lecce-Milan 2-3

Questa volta nulla da eccepire su approccio e impegno da parte dei rossoneri, che segnano anche dopo un minuto con Gimenez, ma al momento del cross di Hernandez il messicano era in offside e il VAR revoca la rete.

Malgrado ciò, il Lecce riesce a fare centro alla prima uscita grazie a un contropiede fulminante concluso da Krstovic con un gran tiro dal limite dell’area che finisce nell’angolo lontano senza che Sportiello possa fare granché.

Il Milan cerca subito di rimediare, ma con poca fortuna: ci provano Musah, tiro dal limite respinto da Falcone al minuto 8, e Gimenez, colpo di testa a lato al 13°, mentre la sfortuna è enorme quando il VAR, al 17°, annulla anche il gol di testa di Gabbia su punizione di Hernandez per un altro offside.

Anche i salentini, approfittando dell’inevitabile sbilanciamento in avanti degli avversari, hanno due enormi opportunità in altrettanti minuti: al 21° Krstovic è bravissimo e, messi a sedere tre avversari in area con serpentine varia, calcia a porta vuota da posizione molto defilata cogliendo il palo e al 23° Pierotti sbaglia il gol del 2-0 calciando fuori a tu per tu con Sportiello su invito di un Krstovic fin qui stratosferico.

La partita è bellissima e senza tatticismi e al 33° Pulisic sfiora il pareggio con un’altra bordata dal limite sulla quale è ancora bravissimo Falcone, che replica al 40° su un’altra conclusione, di pura potenza, di Gimenez da dentro l’area.

Nel recupero, a parte un tiro di Helgason parato da Sportiello, non accade altro e si va al riposo al 50° minuto esatto.

Nella ripresa le cose peggiorano: pur partendo bene e colpendo anche il palo su girata di Gimenez, i rossoneri si divorano il pareggio con Musah, che da buona posizione colpisce male un cross al bacio di Leao e manda alta la sfera, e al 56° incassano il raddoppio ancora da Krstovic, che senza nemmeno controllare il pallone calcia perfettamente dal dischetto e fulmina Sportiello mettendo in banca il perfetto assist di Tete Morente.

A questo punto solo l’orgoglio può salvare il Milan dall’ennesimo disastro e le cose vanno proprio così: al minuto 68 Gallo devia malamente un tiraccio di Joao Felix, che aveva rovinato una bella azione iniziata da Abraham e rifinita da Leao (tutti e tre entrati nella ripresa) e al minuto 72 Pulisic, abbattuto in area da Baschirotto dopo essersi incuneato, trasforma perfettamente il relativo rigore con un tiro forte e centrale.

Il Lecce non esiste più e il Milan preme alla ricerca di una vittoria molto importante, almeno per il morale e per salvare Conceicao, e, dopo una respinta di Falcone su Leao, arriva al minuto 81 il gol del sorpasso: è ancora Pulisic a segnare con un comodo piatto destro in piena area dopo aver tagliato perfettamente e ricevuto l’ennesimo cross di un Leao dal grande impatto una volta entrato.

Rivoltato come un calzino da Giampaolo, il Lecce si ributta in avanti per cercare il pareggio e all’87° Krstovic prova di testa su cross di Gallo senza, però, fortuna. E’ l’ultima emozione di una partita bellissima che finisce dopo cinque minuti di recupero.

Highlights e Video Gol di Lecce-Milan 2-3

Il Tabellino di Lecce-Milan 2-3

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly (83′ Banda), Berisha (56′ Pierret), Helgason (74′ Ramadani); Pierotti (74′ Veiga), Krstovic, Tete Morente (82′ Rebic). Allenatore: Giampaolo

Milan (4-2-3-1): Sportiello; Walker (75′ Fofana), Gabbia, Thiaw, Hernandez; Bondo (62′ Joao Felix), Musah (74′ Sottil); Pulisic, Reijnders, Jimenez (46′ Leao); Gimenez (62′ Abraham). Allenatore: Sergio Conceicao

Marcatori: 7′ e 56′ Krstovic, 68′ aut. Gallo, 73′ rig. e 81′ Pulisic

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Berisha, Abraham e Krstovic