Video Gol Highlights Juventus-Empoli 4-1: sintesi 02-02-2025

Il Risultato di Juventus-Empoli 4-1, 23° giornata Serie A: forse il risultato finale è troppo pesante per quanto si è visto, ma non si può dire che i bianconeri non abbiano profuso impegno nel match odierno, pur tra tanti errori e dopo un primo tempo sconcertante per larghi tratti. I toscani fanno il massimo e sorprendono per la qualità della prima mezz’ora, ma non reggono alla pressione e vengono via via costretti all’arrocco fino al crollo finale. Una vittoria dei nervi più che della tattica quella di Motta, ma questa Juventus è ancora un Frankenstein.

De Sciglio fa venire i brividi a Motta e pubblico di casa, ma una fulminea doppietta di Kolo Muani e i gol nel recupero di Vlahovic e Conceicao fanno passare ogni paura.

In attesa della Lazio, la Juventus vaa a 40 punti e si prende il 4° posto. L’Empoli, invece, resta quartultimo con 21.

La Sintesi di Juventus-Empoli 4-1

L’approccio della Juventus alla partita è a dir poco disastroso e l’Empoli inizia subito ad attaccare con la convinzione di poter fare una brutta sorpresa all’avversario.

Tale convinzione porta i toscani all’immediato vantaggio dopo soli quattro minuti grazie all’inatteso ex De Sciglio: il difensore riesce, indisturbato, a beffare Di Gregorio con un colpo di testa ravvicinato su un corner di Henderson particolarmente tagliato.

L’Empoli gonfia il petto, a ragione, mette sotto i bianconeri e nei minuti successivi potrebbe incrementare il bottino: al 14° Gatti salva capra e cavoli togliendo dalla porta un colpo di testa di Esposito e al 18° il VAR toglie agli azzurri, per un fallo di mano di Anjorin a inizio azione, un rigore precedentemente assegnato loro da Zufferli per un fallo del portiere di casa su Maleh.

A questo punto la Juventus si scuote e crea più di un’occasion per pareggiare: al 24° Vasquez è strepitoso su una spettacolare rovesciata di Nico Gonzales, poi Weah sfiora il palo da lunga distanza e, infine, alla mezz’ora un tiro di prima intenzione di Koopmeiners sbatte su McKennie e termina fuori di poco.

La pressione bianconera è continua e termina solo con il duplice fischio, ma senza altre chance esclusa una punizione dal limite spediata sulla barriera da Koopmeiners. Dopo due minuti di recupero, Zufferli fischia la fine del primo tempo.

Dopo un pericoloso contropiede empolese terminato con un tiro terminato fuori di poco da parte di Zurkowski, è nuovamente la squadra di casa a mancare il pareggio al 60° con Koopmeiners, il cui tiro è viene fermato da Vasquez con le punte delle dita.

L’1-1 arriva poco dopo ed è meritato: a segnarlo è Kolo Muani, bravissimo a spostare di fisico il suo marcatore diretto e a freddare il portiere azzuro con un gran destro sul primo palo.

Al 64° la punta francese si regala addirittura la doppietta con un gol involontario, frutto di una deviazione che cambia la traiettoria di un potente tiro scoccato da Weah dopo una gran giocata di Yildiz.

Dopo una fase senza particolari eventi, al minuto 81 l’Empoli potrebbe pareggiare, ma è poco fortunato e il tiro di Colombo, deviato da Veiga, finisce in corner sfiorando il palo; subito dopo, i toscani perdono Maleh, già ammonito e autore di una brutta entrata su Nico Gonzalez.

Costretti in dieci e con ormai pochi minuti a disposizione, gli ospiti si sfaldano e al 90° subiscono la terza rete dal nuovo entrato Vlahovic, che dal limite fulmina Vasquez con un micidiale sinistro diretto all’incrocio.

Subito dopo, nel secondo dei quattro minuti di recupero, va a rete anche l’altro subentrato Francisco Conceicao, che scatta sul lancio dell’altro volto nuovo Thuram e si invola verso la porta empolese firmando il quarto gol con un destro rasoterra. Sull’esultanza del portoghese scorrono i titoli di coda.

Highlights e Video Gol di Juventus-Empoli 4-1

Il Tabellino di Juventus-Empoli 4-1

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Renato Veiga, Weah; Locatelli, McKennie (85′ Thuram); Yildiz (65′ Vlahovic), Koopmeiners, Nico Gonzalez (85′ F. Conceicao); Kolo Muani. Allenatore: Thiago Motta

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Marianucci (92′ Tosto), Ismajli (59′ Goglichidze), De Sciglio; Gyasi, Henderson (92′ Bacci), Anjorin (49′ Zurkowski), Cacace; Esposito (92′ Konate), Maleh; Colombo. Allenatore: D’Aversa

Marcatori: 4′ De Sciglio, 61′ e 64′ Kolo Muani, 90′ Vlahovic e 92′ Francisco Conceicao

Arbitro: Zufferli

Ammoniti: Gyasi e Maleh

Espulsi: 84′ Maleh