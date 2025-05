Video Gol Highlights Genoa-Milan 1-2: sintesi 05-05-2025

Video Gol e Highlights Genoa-Milan 1-2, 35° giornata Serie A: i rossoneri vincono in rimonta dopo una partita piuttosto strana e dai ritmi tutto sommato amichevoli. A sbloccare e animare una partita non particolarmente divertente sono i subentrati. La testa, tuttavia, è palesemente altrove.

In svantaggio per mano Vitinha, il Milan ribalta il risultato e vince grazie a Leao e a un autogol di Frendrup.

Il Genoa, 13° con 39 punti, è ormai salvo; il Milan, invece, va a 57 punti, ma l’Europa, distante 6 punti con 9 soltanto a disposizione, sembra ormai irragiungibile.

La Sintesi di Genoa-Milan 1-2

Il primo tempo è equilibrato e vede il Genoa e il Milan costruire un’occasione per parte con lo stesso rifinitore, ossia Pulisic: al 23° lo statunitense devia involontariamente un cross dalla bandierina di Martin e Maignan deve volare per respingere il pericolo, mentre al 42°, senza servire Reijnders al suo fianco, calcia nella porta giusta dopo un’azione personale trovando una gran parata di Leali.

Prima e dopo queste chances, accade pochissimo. Rossoblu e rossoneri hanno da tempo poco da chiedere al campionato e i secondi pensano solo alla finale di Coppa Italia di mercoledì 14, per cui l’impegno profuso non è certo grande e all’attesa si somma la preoccupazione per l’infortunio di Fofana, rimpiazzato alla mezz’ora da Leao. Si va al riposo dopo due minuti di recupero.

Nella ripresa il Genoa fa la partita e, sfiorato il gol al 58° con un tiro di Frendrup fuori di poco, lo trova al 61° con il nuovo entrato Vitinha, che fulmina Maignan con un gran tiro al volo su traversone dalla trequarti sinistra di Martin.

Solo aesso il Milan si sveglia e in un minuto opera l’inatteso ribaltone: al 76° i nuovi entrati Gimenez e Leao confezionano il pareggio, il primo effettuando un cross di prima su apertura di Reijnders che trova pronto il portoghese allo stop e al tiro immediato che, complice una deviazione di Norton-Cuffy, beffa Leali e subito dopo Frendrup fa autogol anticipando Joao Felix, anch’egli una new entry, che aveva ricevuto palla dal connazionale.

Poco altro accade nei minuti conclusivi e così si procede senza ulteriori emozioni sino al triplice fischio.

Highlights e Video Gol Genoa-Milan 1-2

Il Tabellino di Genoa-Milan 1-2

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli (46′ Zanoli), De Winter, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy (86′ Ekhator), Thorsby (72′ Ahanor), Messias (60′ Vitinha); Pinamonti. Allenatore: Vieira

Milan (3-4-2-1): Maignan; Tomori (79′ Walker), Gabbia, Pavlovic; Jimenez (70′ Joao Felix), Fofana (28′ Leao), Loftus-Cheek, Hernandez; Pulisic (79′ Musah), Reijnders; Jovic (70′ Gimenez). Allenatore: Sergio Conceicao

Marcatori: 61′ Vitinha, 76′ Leao e 77′ aut. Frendrup

Arbitro: Collu

Ammoniti: Pavlovic, Thorsby, Loftus-Cheek, Leao, Gabbia e Joao Felix