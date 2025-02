Video Gol Highlights Feyenoord-Milan 1-0: sintesi 12-02-2025

Il Risultato di Feyenoord-Milan 1-0, Playoff Champions League: qualunque cosa volessero fare i rossoneri, lo sciagurato errore di Maignan dopo soli tre minuti la manda in soffitta e costringe i rossoneri a un lungo e infruttuoso inseguimento. A una vergognosa prima frazione segue una ripresa appena decente, ma pur sempre con pochi guizzi. Complimenti al Feyenoord, mentre al Milan va contestato l’ennesimo primo tempo regalato all’avversario.

Paixao segna il gol decisivo.

Martedì a San Siro servirà ben altro Milan per ribaltare il risultato e andare agli ottavi di finale.

La Sintesi di Feyenoord-Milan 1-0

Con in campo tutti i nuovi acquisti, il Milan parte bene calciando subito verso la porta con Felix, ma al 3° minuto ogni tattica e ogni buona intenzione vengono meno: Paixao dal limite calcia sul primo palo e Maignan, pur in traiettoria, si lascia scappare un comodo pallone permettendo alla squadra di Rotterdam di passare in vantaggio.

Gli olandesi procedono passando a un 4-5-1 bloccato e per il Milan, eccetto un altro tiro di Felix parato dal portiere tedesco, gli spazi diminuiscono. Nonostante ciò, i rossoneri trovano il modo di rendersi ancora pericolosi e sempre con il portoghese vestito con la 79, che al 31° impegna nuovamente Wellenreuther con un tiro sul primo palo.

Ai tentativi degli ospiti i padroni di casa rispondono sempre in contropiede e al 37° un tiro a giro di Paixao finisce sulla traversa. Poco dopo, è il Milan ad andare in contropiede, ma Leao inciampa sul pallone una volta in area e crolla sul portiere.

La prima frazione, prolungata di ulteriori tre minuti, prosegue senza altre emozioni e si conclude in perfetto orario.

Il Milan rischia subito dopo il rientro in campo: al 48° il centrale difensivo Beelen si fa notare con una zuccata sulla quale è attento Maignan, mentre al 51° è pericoloso il nuovo entrato Carranza con un tiro che termina sull’esterno della rete.

Al 71° il Milan, riveduto con gli innesti di Tomori e di Chukwueze, si fa pericoloso con un potente tiro dalla distanza di Reijnders finito alto di poco al quale Paixao replica con un pallonetto da centrocampo che spaventa Maignan, ma finisce fuori.

I minuti finali sono confusionari e sempre privi di reale pericolosità. L’unico a provarci è sempre Felix, che all’88° impegna ancora Wellenreuther.

L’arbitro concede ben sei minuti di recupero che passano invano, senza occasioni e senza idee e il triplice fischio arriva puntuale.

Highlights e Video Gol di Feyenoord-Milan 1-0

Il Tabellino di Feyenoord-Milan 1-0

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Read (79′ Mitchell), Beelen, Hancko, Smal (70′ Bueno); Moder, Milambo, Timber (79′ Osman); Paixao (85′ Ivanusec), Ueda (46′ Carranza), Moussa. Allenatore: Bosschaart

Milan (4-4-2): Maignan; Walker, Thiaw (60′ Tomori), Pavlovic, Hernandez; Pulisic (60′ Chukwueze), Fofana, Reijnders, Leao (83′ Camarda); Gimenez (83′ Abraham), Joao Felix. Allenatore: Sergio Conceicao

Marcatori: 3′ Paixao

Arbitro: José Maria Sanchez (SPA)

Ammoniti: Thiaw, Smal e Milambo