Video Gol Highlights Empoli-Milan 0-2: sintesi 08-02-2025

Il Risultato di Empoli-Milan 0-2, 24′ giornata Serie A: dopo un primo tempo senza idee e con il fegato marcio per le assurde decisioni del signor Pairetto (rigore non dato per un contatto evidente tra Abraham e Pezzella ed espulsione mancata per Cacace per un fallaccio su Walker), il Milan cambia volto e pelle nella ripresa e vince grazie ai nuovi entrati. Pairetto o non Pairetto, il Milan è ancora troppo intermittente e senza continuità nelle prestazioni, ma adesso ci sono dei singoli che possono davvero fare la differenza.

Pulisic manda in gol Leao e Gimenez, al suo primo gol con questa maglia.

Il Milan va a 38 punti accorcia momentaneamente le distanze dalla Lazio e può concentrarsi sulla trasferta di Rotterdam di mercoledì. L’Empoli resta quartultimo con 21 punti.

La Sintesi di Empoli-Milan 0-2

Il VAR è il vero protagonista dei primi dieci minuti, nei quali entra in azione per un contatto in area empolese tra Pezzella e Abraham e per un duro intervento di Cacace sulla tibia di Walker: i toscani se la cavano in entrambi i casi, ma quello del neozelandese, nemmeno ammonito, era un fallo da cartellino rosso.

La partita è intensa agonisticamente nella prima mezz’ora, ma c’è solo un’occasione per i padroni di casa, un tiro di prima intenzione di Grassi respinto da Walker sostituitosi a Maignan.

Non pervenuto, o quasi, il Milan, a parte un tiro centrale di Musah e uno a lato di Hernandez nelle prime battute; come accennato sopra, però, è mancata l’assistenza del VAR.

L’eccessiva durezza degli scontri fa sì che Henderson e Viti si facciano male dopo due entrate ai danni di Walker e Jimenez e, mentre lo scozzese pare riprendersi, il secondo deve lasciare il posto a Goglichidze già al 28°.

Poco dopo, al 33°, sono ancora i toscani a sfiorare il vantaggio con l’ex Colombo, che si avventa su un pallone vagante in area e colpisce il palo calciando di potenza.

La partita, già poco emozionante, diviene ancor più brutta e l’ultimo sussulto, chiamiamolo così, è un calcio di punizione da buona posizione calciato male da Hernandez. Il primo tempo, allungato di tre minuti, finisce subito dopo tale scempio.

Il Milan torna in campo con l’artiglieria pesante (Leao, Pulisic e Gimenez per rispettivamente Jimenez, Fofana e Abraham) e un assetto tattico a trazione a dir poco anteriore.

Al minuto 53° i nuovi si mettono subito in azione ed è solo grazie a De Sciglio se il Milan non trova il vantaggio: l’ex rossonero è bravissimo ad anticipare Gimenez, appostato sul secondo palo e pronto al tap-in vincente, su un preciso cross basso di Leao.

Poco dopo, gli ospiti restano in dieci: stavolta Pairetto ci vede bene e tira fuori il cartellino giallo per Tomori, intervenuto in ritardo su Colombo e, essendo già ammonito, costretto ad uscire anticipatamente; il VAR non può intervenire sulle seconde ammonizioni, altrimenti tale sanzione sarebbe stata revocata essendo Colombo in offside al momento del fallo.

Dopo un tiro centrale di Gyasi respinto bene da Maignan, Pairetto torna di nuovo in scena per sedare un confronto tra Marianucci e Gimenez dopo un fallo del primo: l’empolese, avendo reagisto a una provocazione del rossonero, è cacciato anzitempo, mentre il messicano viene ammonito.

La ristabilità parità numerica carica il Milan e al 69° il vantaggio è servito: Pulisic fa mangiare la polvere a Cacace sulla destra e crossa sul secondo palo per il portoghese, che di testa supera Vasquez.

Sette minuti dopo, arriva il primo gol di Gimenez: il nuovo numero 7 del Milan sfrutta un altro assist di Pulisic, bravissimo ad agganciare un rinvio di Maignan e innescare subito il compagno, e calcia bene sul secondo palo una volta portatosi il pallone sul piede sinistro.

All’82° Joao Felix prova a replicare il bel gol fatto contro la Roma, ma Vasquez resta in piedi e respinge il tentativo, mentre all’87° è l’Empoli a mancare la rete con un tiro dal limite dell’area di Konaté terminato fuori di pochissimo. Non accade altro e la partita finisce dopo quattro minuti di recupero.

Highlights e Video Gol di Empoli-Milan 0-2

Il Tabellino di Empoli-Milan 0-2

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; De Sciglio, Marianucci, Viti (28′ Goglichidze); Gyasi, Grassi (80′ Bacci), Henderson (70′ Kouame), Pezzella; Cacace, Esposito (80′ Konaté); Colombo (70′ Zurkowski). Allenatore: D’Aversa

Milan (4-4-2): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Musah, Fofana (46′ Pulisic), Reijnders (69′ Thiaw), Jimenez (46′ Leao); Abraham (46′ Gimenez), Joao Felix (84′ Terracciano). Allenatore: Conceicao

Marcatori: 68′ Leao e 76′ Gimenez

Arbitro: Pairetto

Ammoniti: Joao Felix, Tomori, Henderson, Grassi e Gimenez

Espulsi: 55′ Tomori e 65′ Marianucci