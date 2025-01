Video Gol Highlights Como-Udinese 4-1 : Sintesi 20-01-2025

Video Gol e Highlights Como-Udinese 4-1, 21° Giornata Serie A: Diao, Strefezza, un’autorete di Bijol e NIco Paz per i padroni di casa, intervallati dalla rete di Payero per i friulani.

Una vittoria preziosa, importante per i lariani, che vedono allontanarsi così lo spettro della retrocessione. La formazione di Fabregas, dopo aver fatto vedere un ottimo gioco, riesce finalmente ad ottenere una vittoria e sal e a quota 22, più tre nei confronti della zona pericolosa. Ospiti, invece, che dopo quattro risultati utili consecutivi frenano la loro corsa.

Sintesi di Como-Udinese 4-1

Match che inizia in maniera pimpante da entrambe le parti.

VANTAGGIO DEL COMO! Assane Diao riceve in corsa un bel passaggio di Strefezza, riesce a liberarsi di un avversario e calciare un missile sotto la traversa!

Verso il decimo minuto ancora padroni di casa in avanti. Lucas Da Cunha ha la visuale libera, va alla conclusione ma il suo tiro finisce fuori dallo specchio della porta.

Poco dopo il quarto d’ora Maxence Caqueret calcia verso la porta sotto la traversa, ma Razvan Sava interviene e respinge il suo tentativo.

Un minuto più tardi Assane Diao vola in alto e stacca di testa verso l’angolino basso di sinistra. Il portiere riesce a respingere egregiamente.

Verso la metà della prima frazione Alexis Sanchez riceve un pallone e calcia. Uno dei difensori riesce a respingere il suo tentativo.

Poco dopo la metà della prima frazione Alieu Fadera ha un’occasione per segnare, tentando la fortuna dalla distanza. Razvan Sava riesce a parare alla grande questa conclusione.

Superata la mezz’ora del primo tempo Sandi Lovric prova una conclusione, dopo che il rimbalzo gli fa terminare la palla sui piedi, ma questa è abbondantemente alta sopra la traversa.

RADDOPPIO DEL COMO! Gabriel Strefezza prova una conclusione dal limite, pallone indirizzato all’angolino basso di destra!

Dopo due minuti l’arbitro manda le due squadre negli spogliatoi. Ripresa che vede gli ospiti maggiormente incisivi.

RETE DELL’UDINESE! Martin Payero approfitta di una disattenzione della difesa friulana e dal limite fa partire una conclusione in porta!

Rui Modesto si fionda in area, riceve un passaggio e fa partire un rasoterra indirizzato nell’angolino basso di sinistra. Il portiere comasco reagisce e blocca con un ottimo intervento.

A metà della ripresa Alieu Fadera è libero di calciare dal limite, ma il suo esito è parato senza problemi. Quindi verso la mezz’ora pAtrick Cutrone è bravo

TRIS DEL COMO! Bijol riesce ad intercettare un passaggio, ma il suo intervento finisce nella sua porta!

La formazione ospite mantiene il possesso palla, ma la sua azione è compassata e non riesce a creare pericoli alla porta avversaria.

POKER DEL COMO! Yannik Engelhardt va incontro ad una palla su cross, quindi colpisce di testa. La sfera termina nella zona di Nico Paz, il quale ribadisce in rete!

Dopo quattro minuti l’arbitro fischia la fine della partita.

Highlights e Video Gol di Como-Udinese 4-1

Tabellino di Como-Udinese 4-1

Como (3-4-2-1): Butez; Goldaniga, Dossena, Kempf; Van der Brempt (29′ Alessio Iovine), Caqueret, Da Cunha (81′ Maximo Perrone), Fadera; Diao, Strefezza (63′ Fellipe Jack); Cutrone (80′ Yannik Engelhardt). Allenatore: Fabregas

Udinese (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Modesto (65′ Ekkelenkamp), Lovric, Karlstrom, Payero (80’Arthur Atta), Kamara (46′ Jordan Zemura); Thauvin (81′ Iker Bravo), Sanchez (46′ Lorenzo Lucca). Allenatore: Kosta Runjaić

ARBITRO: Francesco Cosso

GOL: 5′ Assane Diao (C), 44′ Gabriel Strefezza (C), 50′ Martin Payero (U), 79 aut. Bijol (C), 90′ Nico Paz (C)

ASSIST: 5′ Strefezza (C), 44′ Dossena (C), 90′ Yannik Engelhardt (C)

AMMONITI: 40′ Fabregas (C), 51′ e 57′? Goldaniga (C), 59′ Oumar Solet (U), 63′ Oumar Solet, 81′ Ekkelenkamp (U), 81′ Ekkelenkamp (U), 83′ Jaka Bijol (U)

ESPULSIONI: 57′ Goldaniga (C), 63′ Oumar Solet (U)

NOTE: tre miunti di recupero al termine della prima frazione, quattro nella ripresa.