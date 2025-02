Video Gol Highlights Bologna-Milan 2-1: sintesi 27-02-2025

Il Risultato di Bologna-Milan 2-1, recupero 9° giornata Serie A: non ci sono parole per descrivere l’ennesima partita buttata via dai rossoneri e nemmeno per descrivere l’episodio tutt’altro che limpido del bagher di Fabbian in occasione del pareggio, non il primo e nemmeno l’ultimo errore di una classe arbitrale da radere al suolo e rimpiazzare con uno stock di arbitri stranieri. Finiti gli alibi, i rossoneri non hanno comunque meritato nulla in questi 90 minuti in cui, una volta in vantaggio, non hanno saputo mantenerlo né hanno saputo rispondere dopo aver subito il primo colpo.

Castro e Ndoye ribaltano Leao.

Il Milan resta a 41 punti e viene superato anche dal Bologna, che va a 44 e si prende il 6° posto. Il 4° posto dista ora 5 punti e il 5° 3; la sfida interna di domenica contro la Lazio, occupante proprio la terza posizione, sarà una partita da non fallire.

La Sintesi di Bologna-Milan 2-1

La prima frazione è equilibrata e intensa e con varie emozioni. Parte bene il Milan con un tiro alto di Gimenez, mentre il Bologna risponde con due tentativi di Dominguez entrambi fermati da Thiaw.

La partita è molto fisica e sono sempre i felsinei i più insidiosi con un Dominguez in gran forma che al 38° viene fermato da Maignan e al 39° non arriva per poco su un cross di Fabbian.

Lo 0-0 sembra in ghiaccio, diciamo così, fino all’improvviso lampo del minuto 43: Maignan rinvia lungo, Gimenez prolunga per Leao e il portoghese, superato De Silvestri, mette il pallone in rete una volta entrato in area e saltato anche Skorupski. Per la prima frazione è tutto.

Tolto l’intervallo, si può dire che anche questa volta il vantaggio rossonero duri pochissimo: tre minuti dopo il nuovo calcio d’inizio, infatti, Castro riceve una sponda involontaria di Fabbian e mette in rete la sfera da pochi metri; il VAR interviene per un tocco di mano di Fabbian stesso, tocco che c’è e si vede, ma non è considerato punibile malgrado l’assist sia fatto con il polso e il gol viene convalidato. Si ricomincia dall’1-1.

Il Milan non si perde d’animo e a metà parziale, dopo un tiro di Hernandez intercettato da Beukema, sfiora il nuovo vantaggio con Musah, che calcia in diagonale dopo un batti e ribatti trovando pronto Skorupski.

Non è che accada molto nei minuti successivi, ma al minuto 84 la partita cambia di nuovo: già vicinissimo al gol con Casale, autore di un gran tiro finito sul palo, il Bologna trova il vantaggio grazie a Ndoye, che taglia benissimo sul cross del nuovo entrato Cambiaghi (anche lui bravo a lasciare sul posto Jimenez e a mettere il pallone in mezzo con un cross dalla fascia destra) e fulmina Maignan da posizione ravvicinata.

Malgrado cinque minuti di recupero, il Milan non riesce a rispondere al colpo subito e il match non offre altre emozioni fino al trilpice fischio.

Highlights e Video Gol di Bologna-Milan 2-1

Il Tabellino di Bologna-Milan 2-1

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (84′ Calabria), Beukema, Casale, Miranda; Freuler, Ferguson (72′ Pobega); Ndoye, Fabbian (72′ Odgaard), Dominguez (80′ Cambiaghi); Castro (80′ Dallinga). Allenatore: Italiano

Milan (4-2-3-1): Maignan; Jimenez (84′ Abraham), Thiaw, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Musah; Joao Felix (61′ Pulisic), Reijnders, Leao; Gimenez (77′ Jovic). Allenatore: Sergio Conceicao

Marcatori: 43′ Leao, 48′ Castro e 82′ Ndoye

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Hernandez, Casale e Thiaw