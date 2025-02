Video Gol e Highlights Venezia – Roma 0-1 e sintesi 09-02-2025

Video Gol e Highlights di Venezia – Roma 0-1: decide la partita un gol di Paulo Dybala su calcio di rigore, seconda vittoria esterna consecutiva per i giallorossi. Venezia resta al penultimo posto.

La Roma di Ranieri conquista la seconda vittoria esterna consecutiva dopo quella di Udine e continua la striscia positiva in campionato. I giallorossi non perdono in Serie A dalla trasferta contro il Como del 15 dicembre scorso. Salgono a 8 le Giornate consecutive di campionato senza sconfitta per i capitolini.

Grazie a questa vittoria la Roma sale a 34 punti e si porta al 9° posto in classifica a -3 dal Bologna e -4 dal Milan.

Il Venezia di Di Francesco non riesce più a vincere, i lagunari restano al penultimo posto in classifica con 16 punti a -5 dal Parma che ne ha 21 ed è quartultimo.

Sintesi di Venezia – Roma 0-1:

Ranieri dopo le fatiche di Coppa Italia contro il Milan di mercoledì e in vista della sfida decisiva dei play Off di Europa League contro il Porto opta per un turn over lasciando a riposo Hummels, Paredes e altri titolari.

La Roma scende in campo con il 3-4-2-1 con Svilar in porta e davanti a lui Rensch, Mancini e Ndicka. A centrocampo ci sono Gourna-Douath e Cristante al centro con Celik a destra e Angelino a sinistra. In attacco Dovbyk supportato da Dybala e El Shaarawy.

Di Francesco manda in campo il suo Venezia con il 3-5-2 con Radu in porta e davanti a lui difesa a 3 formata da Candè, Idzes e Marcandalli. A centrocampo c’è Nicolussi Caviglia in cabina di regia affiancato da Busio e Kike Peres. Sulla destra c’è Ellertsson e a sinistra Zerbin. In attacco la coppia formata da Fila e Yaboah.

Al 7° minuto subito occasione per la Roma. Ci sono prima le conclusioni di Mancini e Dovbyk ribattute dai difensori del Venezia e poi Dybala prova il tiro di sinistro a incrociare che viene parato da Radu.

Al 16° bella combinazione tra El Shaarawy, Dybala e Dovbyk con la conclusione dell’attaccante ucraino che impegna Radu.

Al 30° la Roma sfiora il gol del vantaggio! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo c’è il colpo di testa di Mancini deviato da Marcandalli che stava per battere Radu ma Nicolussi Caviglia salva miracolosamente sulla linea.

Al 57° la Roma passa in vantaggio. C’è un intervento in ritardo di Marcandalli su Angelino in area di rigore.

Sul dischetto va Paulo Dybala che batte Radu.

Nel finale di partita il Venezia prova ad attaccare con tutti i suoi giocatori in campo.

All’86° cross dalla destra di Bjarkason e c’è la provvidenziale chiusura di Mancini in corner che anticipa Maric che poteva mettere in rete.

Highlights di Venezia – Roma 0-1:

Tabellino di Venezia – Roma 0-1:

Venezia (3-5-2): Radu; Marcandalli (13′ st Schingtienne), Idzes, Candé; Ellertsson (26′ st Bjarkason), Kike Perez (35′ st Gytkjaer), Nicolussi Caviglia, Busio, Zerbin; Yeboah, Fila (35′ st Maric). A disp.: Joronen, Grandi, Haps, Zampano, Oristanio, Conde, Chiesurin, Carboni, Doumbia. All.: Di Francesco

Roma (3-4-2-1): Svilar; Rensch (1′ st Saelemaekers), Mancini, Ndicka; Celik, Gourna-Douath (12′ st Pisilli), Cristante, Angeliño; Dybala (23′ st Baldanzi), El Shaarawy (12′ st Nelsson); Dovbyk (47′ st Shomurodov). A disp.: Gollini, De Marzi, Abdulhamid, Sangaré, Salah-Edddine, Pellegrini, Soulé. All.: Ranieri

Arbitro: Zufferli

Marcatori: 12′ st rig. Dybala (R)

Ammoniti: Gourna-Douath (R), Fila (V), Candé (V), Cristante (R), Celik (R)