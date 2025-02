Video Gol e Highlights Roma – Monza 4-0 e sintesi 24-02-2025

Video Gol e Highlights di Roma – Monza 4-0: goleada dei giallorossi che ottengono la 3° vittoria consecutiva in campionato e salgono a 40 punti.

La Roma di Ranieri si conferma una delle squadre più in forma del momento e conquista la terza vittoria esterna consecutiva e il 10° risultato utile consecutivo. Per i giallorossi i tempi cupi sono completamente alle spalle e la squadra dopo aver ottenuto la qualificazione agli ottavi di Europa League battendo il Porto vince anche in Campionato dando continuità ai suoi risultati.

La Roma è la squadra di Serie A che ha ottenuto più punti nell’anno solare 2025 con 7 vittorie e 3 pareggi e questo fa rammaricare ancora di più i tifosi giallorossi per tutti i punti buttati ad inizio campionato prima dell’arrivo di Claudio Ranieri in panchina.

La Roma è al 9° posto in classifica con 40 punti a -2 dal 6° posto occupato dalla Fiorentina con 42 e -9 dal 4° posto occupato dalla Juventus.

Il Monza è sempre più ad un passo dalla Serie B, resta fermo a 14 punti all’ultimo posto in classifica a -9 dal terzultimo posto occupato dal Parma a quota 23.

Sintesi di Roma – Monza 4-0:

La partita inizia a senso unico sin dai primi minuti.

La trama della partita è unica per tutta la partita con la Roma che attacca con tutti i suoi effettivi ed il Monza che difende dietro la sua metà campo.

I giallorossi passano subito in vantaggio al 10° minuto con un gran gol di Saelemaekers. L’esterno si libera sulla destra e dopo aver saltato un avversario con un sinistro a giro batte Turati con il pallone che finisce all’angolino.

La Roma dopo il gol continua ad attaccare ed il Monza resta chiuso nella sua metà campo e non riesce ad uscire.

Ranieri inverte Soulè e Saelemaekers sulle fasce passandoli da destra a sinistra.

Il raddoppio è solo questione di tempo e infatti arriva alla mezz’ora: Soulè sulla destra con una serie di finte disorienta Kyriakopoulos e va sul fondo e scodella al centro un cross perfetto sulla testa di Shomurodov che non deve fare altro che appoggiare in rete.

Nel finale di primo tempo c’è la prima occasione per il Monza con Ganvoula che supera Hummels e prova un bel diagonale che impegna Svilar alla deviazione decisiva in calcio d’angolo con il pallone che sfiora il palo.

Nel secondo tempo la Roma sul 2 a 0 tiene i ritmi più bassi.

Al 59° Tommaso Baldanzi prova l’azione personale ma è bravo Turati a chiuderlo in uscita.

Al 73° arirva il 3 a 0 con Cristante che serve Angelino sulla sinistra che dal limite dell’area batte Turati con un bel diagonale di sinistro.

Nel finale c’è tempo anche per il 4 a 0: calcio d’angolo battuto da Paulo Dybala per la testa di Cristante che mette in rete.

Highlights di Roma – Monza 4-0:

Tabellino di Roma – Monza 4-0:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers (70′ Rensch), Pisilli, Cristante, Angeliño (80′ Salah Eddine); Soulé, Baldanzi (62′ Dybala); Shomurodov (70′ Paredes). A disposizione: Gollini, De Marzi, Celik, Abdulhamid, Rensch, Kone, Sangaré, Salah-Eddine, Nelsson, Paredes, Dybala, Pellegrini, Gourna-Douath, El Shaarawy. Allenatore: Ranieri.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Lekovic, Brorsson, Carboni (77′ Palacios); Pedro Pereira, Bianco, Urbanski (56′ Martins), Kyriakopoulos; Ciurria (55′ Zeroli), Ganvoula (46′ Petagna); Mota (68′ Keita Balde). A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Palacios, Postiglione, Colombo, Martins, Keita Balde, Zeroli, Vignato, Petagna. Allenatore: Nesta.

Arbitro: Maresca. Assistenti: Bindoni-Tegoni. IV Uomo: Gallipò. Var: Mazzoleni. AVar: Ghersini.

Marcatori: 10′ Saelemaekers (R), 32′ Shomurodov (R), 73′ Angeliño (R), 90′ Cristante (R)

Ammoniti: Bianco (M)