Video Gol e Highlights Roma – Athletic Bilbao 2-1 e sintesi 06-03-2025

Video Gol e Highlights di Roma – Athletic Bilbao 2-1: i giallorossi vincono in rimonta l’andata degli ottavi di Finale di Europa League grazie ai gol di Angelino e Shomurodov.

Vittoria importante all’andata degli ottavi di finale di Europa League per la Roma di Claudio Ranieri contro l’Athletic Bilbao di Valverde.

Gli spagnoli erano andati in vantaggio in apertura di secondo tempo con Inaki Williams. Dopo 6 minuti la Roma ha riagguantato il pareggio con Angelino, nel finale il Bilbao resta in 10 per l’espulsione di Alvarez e all’ultimo secondo arriva il gol decisivo della vittoria messo a segno da Shomurodov.

La qualificazione si deciderà tra 7 giorni a Bilbao allo stadio Stadio di San Mamés che si preannuncia infuocato con la Roma che partirà dal vantaggio del risultato del match di andata terminato 2 a 1 a suo favore.

Tutto nel secondo tempo: la ribaltiamo con Angelino e Shomurodov dopo il vantaggio di Williams.



Forza grande Roma 💛❤️#RomaAthletic pic.twitter.com/Z7PQn7uD4W — AS Roma (@OfficialASRoma) March 6, 2025

Sintesi di Roma – Athletic Bilbao 2-1:

Ranieri manda in campo la sua Roma con il solito 3-4-2-1 con Svilar in porta e linea difensiva a 3 formata da Celik, Mancini e Ndicka. A centrocampo ci sono Pisilli e Cristante al centro con Rensch a destra e Angelino a sinistra. In attacco Dovbyk punta centrale supportato da Baldanzi e Dybala.

Valverde manda in campo i suoi con il 4-2-3-1 con Agirrezabala in porta e davanti a lui Alvarez e Vivian centrali con De Marcos a destra e Berchiche a sinistra. I due di centro campo sono Ruiz de Gallareta e Jaureguizar. In attacco Sannadi punta centrale supportato da Nico Williams, Gomez e Inaki Williams.

Highlights di Roma – Athletic Bilbao 2-1:

Tabellino di Roma – Athletic Bilbao 2-1:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Rensch (15′ st Saelemaekers), Pisilli (32′ st Koné), Cristante, Angelino; Dybala (26′ st Soulé), Baldanzi (15′ st El Shaarawy); Dovbyk (26′ st Shomurodov). Allenatore: Ranieri

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Agirrezabala; De Marcos, Vivian (23′ Paredes), Alvarez, Berchiche; Ruiz de Gallareta, Jaureguizar (18′ st Prados); I. Williams, Gomez (32′ st Vesga), N. Williams (32′ st Berenguer); Sannadi (18′ st Guruzeta). Allenatore: Valverde

Arbitro: Schaerer

Marcatori: 5′ st I. Williams (A), 11′ st Angelino (R), 45’+4′ st Shomurodov (R)

Ammoniti: Jaureguizar (A), Sannadi (A), Shomurodov (R)

Espulsi: Alvarez (A)