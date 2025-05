Video Gol e Highlights Inter – Lazio 2-2 e sintesi 18-05-2025

Video Gol e Highlights di Inter – Lazio 2-2: Bisseck e Dumfries illudono i nerazzurri ma Pedro con una doppietta riporta la Lazio sul pareggio. Lo Scudetto si deciderà all’ultima Giornata!

Clamoroso a San Siro con l’Inter che sciupa l’occasione di superare il Napoli e ipotecare lo Scudetto visto il pareggio a reti bianche del Napoli in trasferta al Tardini contro il Parma.

I nerazzurri sono andati due volte in vantaggio prima con Bisseck nel finale di primo tempo e poi con Dumfries ma Pedro ha riportato la Lazio sul pareggio con una doppietta dell’inesauribile Pedro.

La Classifica quando siamo giunti all’ultima Giornata da giocare rimane invariata con il Napoli che rimane a +1 sull’Inter.

I partenopei giocheranno in casa contro il Cagliari già salvo che non ha più nulla da chiedere a questo campionato.

L’Inter invece giocherà in trasferta contro il Como di Fabregas squadra rivelazione di questo campionato.

L’Inter questa sera per lunghi tratti è stata padrone del suo destino e dello Scudetto andando in vantaggio contro la Lazio ma il killer dei nerazzurri è stato Pedro, entrato in campo al 56° al posto di Isaksen. Lo spagnolo trova il gol del momentaneo 1 a 1 al 72° e poi al 90° su calcio di rigore fissa il risultato sul 2 a 2.

La Lazio con questo pareggio resta al 6° posto in classifica visto le concomitanti vittorie di Roma e Juventus rispettivamente contro Milan e Udinese.

I biancocelesti giocheranno all’ultima giornata all’Olimpico contro il Lecce in piena lotta per non retrocedere.

Sintesi di Inter – Lazio 2-2:

Inzaghi manda in campo la sua Inter con il solito 3-5-2 con Sommer in porta e linea difensiva a 3 formata da Bisseck, Acerbi e Bastoni. A centrocampo c’è Calhanoglu in cabina di regia affiancato da Barella e Mkhitaryan. Sulla destra c’è Dumfries e a sinistra Dimarco. In attacco la coppia formata da Thuram e Taremi.

Baroni manda in campo la sua Lazio con il 4-2-3-1 con Mandas in porta e davanti a lui Gila e Romagnoli centrali con Marusic a destra e Nuno Tavares a sinistra. A centrocampo ci sono Rovella e Guendozi. In attacco Castellanos punta centrale supportato da Isaksen, Vecino e Dia.

Al 12° c’è una palla in area di rigore ma Mandas è bravo ad anticipare Taremi.

La prima occasione per i nerazzurri arriva alla mezz’ora con Thuram che va via sulla destra e mette in mezzo un bel cross per Dimarco che di sinistro dal limite impegna Mandas.

Al 42° occasione per la Lazio con Dia che imbuca per Isaksen che da solo davanti a Sommer si fa ipnotizzare dal portiere dell’Inter e sbaglia la più ghiotta delle occasioni.

Al 47° l’Inter passa in vantaggio su azione di calcio d’angolo con Dimarco che calcia al volo e la palla termina sui piedi di Bisseck che controlla e di sinistro mette in rete!

Nella ripresa la Lazio va subito all’attacco.

Al 69° Castellanos mette un ottimo pallone per Dia che da solo davanti a Sommer calcia a lato.

Al 72° arriva il pareggio della Lazio. Vecino intercetta un pallone vagante in area e tocca per Pedro che da pochi metri mette il pallone sotto la traversa.

Passano solo 7 minuti e l’Inter torna in vantaggio.

Calcio di punizione di Calhanoglu sul secondo palo dove sbuca Dumfries che di testa batte Mandas per il 2 a 1.

Al 90° l’arbitro dopo l’on field review concede un calcio di rigore per la Lazio per un tocco di mano di Bisseck in area.

Sul dischetto va Pedro che non sbaglia e segna la sua doppietta personale che vale il 2 a 2.

Nel finale al 98° c’è un gol annullato all’Inter per fuorigioco.

Cross di Zalewski per Carlos Augusto che devia di testa per Arnautovic che mette in rete ma da posizione di off-side.

Highlights di Inter – Lazio 2-2:

Tabellino di Inter – Lazio 2-2:

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni (91′ Zalewski); Dumfries, Barella, Calhanoglu (91′ Zielinski), Mkhitaryan (91 Arnautovic) , Dimarco (67′ Carlos Augusto); Thuram, Taremi (55′ Correa). All.: Inzaghi

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila (94′ Gigot), Romagnoli, Nuno Tavares (64′ Hysaj); Rovella, Guendouzi; Isaksen (53′ Pedro), Vecino, Dia; Castellanos. All.: Baroni

Arbitro: Chiffi

Marcatori: Bisseck (I), Pedro (L), Dumfries (I), Pedro (L)

Ammoniti: Calhanoglu (I), Castellanos (L), Gila (L), Romagnoli (L)