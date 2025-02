Video Gol e Highlights Fiorentina – Inter 3-0 e sintesi 06-02-2025

Video Gol e Highlights di Fiorentina – Inter 3-0: finisce 3 a 0 per i viola all’Artemio Franchi, i gol tutti nel secondo tempo con Ranieri al 60° e doppietta di Kean al 68° e all’89°.

Si chiude 3 a 0 per la Fiorentina sull’Inter il recupero del match valido per la 14° Giornata di Serie A interrotto per il malore a Edoardo Bove al 16° minuto del primo tempo.

Le reti arrivano tutte nel secondo tempo, viola in vantaggio al 59° con Ranieri su azione di calcio d’angolo, poi la doppietta di Kean prima di testa al 68° e all’89° su errore difensivo di Dimarco fissa il risultato sul 3 a 0.

Sfumano i sogni dei nerazzurri di agganciare il Napoli che resta da solo in testa alla classifica di Serie A, i partenopei restano a +3 sull’Inter con parità numerica di partite giocate.

La Fiorentina di Palladino grazie a questa vittoria supera la Juventus e sale al 4° posto in classifica con 42 punti insieme alla Lazio.

Sintesi di Fiorentina – Inter 3-0:

Fiorentina in formazione rimaneggiata viste le tante assenze per infortunio e l’impossibilità di schierare i nuovi arrivi.

Palladino schiera i suoi con il 4-4-1-1 con De Gea in porta e davanti a lui Pongracic e Ranieri centrali con Comuzzo a destra e Gosens a sinistra. A cenctrocampo ci sono Mandragora e Richardson con Dodo a destra e Parisi a sinistra. In attacco Kean supportato da Beltran.

Inzaghi schiera la sua Inter con il solito 3-5-2 con Sommer in porta e linea difensiva a 3 formata da Bisseck, De Vrij e Bastoni. A centrocampo c’è Calhanoglu in cabina di regia affiancato da Frattesi e Mkhitaryan. Sulla destra c’è Dumfries e a sinistra Carlos Augusto. In attacco la coppia formata da Lautaro e Thuram.

Al 20° arriva la prima occasione per l’Inter con il tiro di Lautaro Martinez dal limite dell’area che impegna De Gea in una deviazione in calcio d’angolo.

Al 32° viene annullato un gol all’Inter per fuorigioco. Carlos Augusto aveva segnato il gol del vantaggio su assist di Bastoni ma era partito in posizione di fuorigioco.

Al 34° gran parata di Sommer su colpo di testa di Kean.

Al 39° ancora occasione Fiorentina! Cross di Kean per Dodo che dalla destra prova il tiro in diagonale che termina di pochissimo a lato con Sommer battuto.

Al 60° la Fiorentina passa in vantaggio. Calcio d’angolo battuto da Mandragora e Ranieri anticipa Frattesi e batte Sommer.

Al 62° l’Inter risponde con Lautaro Martinez che prova il tiro e De Gea respinge in calcio d’angolo.

Al 68° c’è il raddoppio della Fiorentina con Kean! Cross perfetto di Dodo dalla sinistra e Kean svetta di testa e mette all’angolino dove Sommer non riesce ad arrivare.

Inzaghi prova a correre ai ripari e manda in campo Dimarco, Arnautovic e Barella al posto di Bastoni, Mkhitaryan e Calhanoglu.

All’80° Lautaro Martinez prova la soluzione personale, va via sulla destra entra in area e da posizione defilata prova la conclusione sul primo palo ma il pallone colpisce l’esterno della rete.

All’89° c’è un clamoroso errore di Dimarco che sbaglia il retropassaggio e si trasforma in assist per Kean che va a tu per tu con Sommer in uscita e lo batte per il 3 a 0.

Highlights di Fiorentina – Inter 3-0:

Tabellino di Fiorentina – Inter 3-0:

Fiorentina (4-4-1-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens (43′ st Colpani); Dodo, Mandragora, Richardson, Parisi; Beltran; Kean. A disp.: Terracciano, Martinelli, Moreno, Cataldi, Caprini, Harder, Rubino. All.: Palladino

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni (24′ st Dimarco); Dumfries, Frattesi (37′ st Asllani), Calhanoglu (24′ st Barella), Mkhitaryan (24′ st Arnautovic), C. Augusto (37′ st Taremi); Thuram, Lautaro. A disp.: Martinez, Calligaris, Zielinski, Acerbi, Pavard, Darmian. All.: S. Inzaghi

Arbitro: Doveri

Marcatori: 15′ st Ranieri, 23′ st Kean, 44′ st Kean

Ammoniti: Kean (F)