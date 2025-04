Video Gol e Highlights di Venezia-Milan 0-2: sintesi 27-04-2025

Il Risultato di Venezia-Milan 0-2, 34° giornata Serie A: arrivano tre punti importanti contro un avversario che avrebbe meritato almeno il pareggio. Le uniche cose buone fatte dai rossoneri sono il gol del vantaggio dopo pochi minuti e quello del raddoppio nell’ultimo secono di recupero, mentre il resto del match è da dimenticare alla svelta.

Pulisic apre e Gimenez chiude.

Il Milan va a 54 punti e prova ancora a sperare nel 6° posto e in una qualificazione in Conference League (fare di più è oggettivamente impossibile ormai), mentre il Venezia resta penultimo con 25 punti ed è sempre più inguaiato.

La Sintesi di Venezia-Milan 0-2

La partita si sblocca prestissimo, già al 5° minuto: sugli sviluppi di un lancio errato di Candé Jimenez intercetta la sfera e serve subito Fofana che, di prima intenzione, manda in area Pulisic e per lo statunitense è facile battere Radu da pochi metri.

Il Venezia, disperatamente bisognoso di punti, reagisce ben presto al colpo subito a freddo e di lì a poco prende a dominare inaspettatamente l’incontro.

Al 22° una bellissima azione dei lagunari culmina con un gran numero di Yeboah, che salta Pavlovic in velocità e crossa in area, ma Zerbin sfiora solo il palo dopo una difficile girata; poco dopo, è ancora l’ecuadoriano ad essere protagonista con un gol sbagliato da due passi sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina.

Il Milan annaspa vistosamente e non riesce ad uscire dalla propria metà campo e così i veneti, dopo un potentissimo desro di Nicolussi Caviglia terminato a lato di pochissimo al 32°, trovano il meritato pareggio al 34° con Yeboah, che con un potente sinistro dal dischetto sfrutta il bel cross basso e arretrato di Haps; il VAR, però, salva i rossoneri ravvisando un offside di Busio all’inizio dell’azione.

Al 43° Pulisic raddoppia, ma anch’egli è in offside al momento del lancio, così la partita resta in bilico e proprio in chiusura di tempo Maignan deve intervenire con i pugni per sventare una potente punizione di Nicolussi Caviglia diretta in porta. La prima frazione si chiude con questo episodio.

Quattro minuti dopo il rientro, è ancora il Venezia a sfiorare la rete: Zerbin scatta sulla destra, crossa e Nicolussi Caviglia, al volo, sfiora nuovamente il bersaglio.

Il Milan si limita al compitino (e nemmeno nel modo giusto) lasciando completamente il comando delle operazioni ai lagunari, che per molti minuti non creano nulla, ma protestano al 56° per un possibile fallo in area di Pavlovic ai danni del solito, imprendibile, Yeboah; Manganiello non interviene e nemmeno il VAR.

Malgrado le difficoltà, gli ospiti sfiorano improvvisamente il raddoppio al 71° con un’azione dei subentrati Loftus-Cheek e Gimenez: l’inglese recupera palla e crossa dalla destra per il messicano, che manca il bersaglio di testa.

Contropiedi sprecati e poca lucidità fanno sì che gli ospiti non si rendano minimamente pericolosi se non a tratti e così i padroni di casa continuano a restare attaccati al match mancando ancora il pareggio all’89° con l’ennesimo tiro di Nicolussi Caviglia terminato a fil di palo.

Arriviamo così ai minuti di recupero, cinque: dopo un pericolosissimo tiro di Gytkjaer deviato da Gabbia al 94°, proprio all’ultimo secondo Gimenez riceve palla da Reijnders e chiude la partita con un surreale tiro sporco, per metà con il piatto sinistro e per metà con il polpaccio, che scavalca Radu.

Highlights e Video Gol di Venezia-Milan 0-2

Il Tabellino di Venezia-Milan 0-2

Venezia (3-5-2): Radu; Candé, Idzes, Schingtienne (64′ Marcandalli); Haps (80′ Zampano), Conde (67′ Oristanio), Nicolussi Caviglia, Busio (64′ Perez), Zerbin; Yeboah, Fila (64′ Gytkjaer). Allenatore: Di Francesco

Milan (3-4-3): Maignan; Pavlovic, Gabbia, Tomori; Hernandez, Reijnders, Fofana (87′ Terracciano), Jimenez (70′ Loftus-Cheek); Leao (71′ Walker), Abraham (64′ Gimenez), Pulisic (87′ Joao Felix). Allenatore: Sergio Conceicao

Marcatori: 5′ Pulisic e 96′ Gimenez

Arbitro: Manganiello

Ammoniti: Candé