Video Gol e Highlights di Roma-Milan 3-1: sintesi 18-05-2025

Il Risultato di Roma-Milan 3-1, 37° giornata Serie A: la stagione dei rossoneri si conclude ufficialmente stasera con l’ennesima prestazione disastrosa. Niente Europa, niente onore, niente di niente.

In dieci per il rosso a Gimenez, il Milan pareggia il gol di Mancini grazie a Joao Felix, ma nella ripresa segnano Paredes e l’ex Cristante.

Il Milan chiude il campionato al 9° posto e, oltre a non fare alcuna competizione europea, dovrà anche iniziare la stagione dal turno preliminare di Coppa Italia.

La Sintesi di Roma-Milan 3-1

Pronti via e la Roma passa in vantaggio da calcio d’angolo grazie a Mancini, che tranquillamente sovrasta Tomori sul cross di Soulé e batte Maignan.

Il Milan, ormai con la testa altrove da mesi, non pare reagire nemmeno stavolta sebbene Jimenez sfiori il golazo al 16° con un bel tiro fuori di poco su servizio di Joao Felix.

La situazione per i rossoneri peggiora ulteriormente al 21° con l’espulsione comminata a Gimenez, reo di aver colpito Mancini con una gomitata in piena area; l’arbitro, dopo la revisione del VAR, non può fare altro che sanzionare l’attaccante. Peccato che mercoledì sera Lissone non abbia dato segni di vita su una situazione praticamente identica.

La partita prosegue senza altre emozioni e a ritmi più bassi, ma al 39° l’episodio inatteso: Jimenez, lanciato bene da Pulisic, calcia a colpo sicuro a tu per tu con Svilar e, dopo la respinta di questi, Joao Felix sigla finalmente la sua prima, facile, rete in campionato. La prima frazione non ha altro da offrire e finisce dopo tre minuti di recupero.

Rientrate senza aver effettuato sostituzioni, le due squadre riprendono i rispettivi copioni e provano a farsi male, soprattutto i giallorossi con uno scambio tra Koné e l’ex Saelemaekes che sfiora la traversa con un gran tiro dal linite dell’area al 53°.

Al 58° la Roma torna in avanti con un calcio piazzato e, grazie alla bordata da venticinque metri di Paredes, si riporta in vantaggio: potentissima, la conclusione dell’argentino fulmina Maignan e finisce nell’angolo di destra.

Poco altro da dire se non che i rossoneri si risvegliano improvvisamente al minuto 79 con una bella azione dei subentrati Jovic e Leao, ma quest’ultimo, entrato in area e a tu per tu con Svilar, calcia addosso a questi sprecando il pallone del pareggio.

Al minuto 87 la partita si chiude: Cristante sigla il gol dell’ex mettendo in rete una precedente ribattuta di Maignan su Angelino, al tiro dopo una bella falcata sulla fascia di competenza. La partita non ha più nulla da dire.

Il Tabellino di Roma-Milan 3-1

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers (84′ Baldanzi), Cristante, Paredes (78′ Gourna-Douath), Koné, Angelino; Soulé (78′ Rensch), Shomurodov (84′ El Shaarawy). Allenatore: Ranieri

Milan (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia (87′ Sottil), Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek (65′ Jovic), Reijnders, Jimenez (65′ Fofana); Pulisic, Joao Felix (66′ Leao); Gimenez. Allenatore: Sergio Conceicao

Marcatori: 3′ Mancini, 39′ Joao Felix, 58′ Paredes e 87′ Cristante

Arbitro: Piccinini

Ammoniti: Mancini, Cristante, Celik, Jimenez, Paredes e Tomori

Espulsi: 21′ Gimenez