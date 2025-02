Video Gol e Highlights di Milan-Roma 3-1: sintesi 05-02-2025

Il Risultato di Milan-Roma 3-1, quarti di finale Coppa Italia: i rossoneri vincono senza particolari problemi e si qualificano al prossimo turno. Sulle difese è meglio tacere, non tanto per i singoli, ma per i meccanismi, mentre sono state gradevoli le azioni ed elevati i ritmi e l’agonismo e i nuovi arrivati nelle file rossonere si sono messi subito in mostra. Molto c’è da fare, comunque, per migliorare.

Abraham segna due volte, Dovbyk accorcia e l’esordiente Joao Felix chiude la contesa.

Il Milan si qualifica alla semifinale ove affronterà la vincente di Lazio-Inter (25 febbraio). La doppia sfida si giocherà nel mese di aprile.

La Sintesi di Milan-Roma 3-1

L’equilibrio è grande nel primo quarto d’ora, ma si spezza al 16°: Reijnders cerca fortuna da fuori area e il suo tiro, respinto da Svilar, arriva sul sinistro di Hernandez, il cui traversone è viene tramutato da Abraham, con uno stacco imperioso e una traiettoria angolata, nel bel gol dell’ex che porta in vantaggio i rossoneri.

La partita così diviene bella e i giallorossi hanno al 23° una buona chance con un tiro di Shomurodov deviato in corner da Maignan; da tale corner, malamente calciato da Dybala, scaturisce un contropiede rossonero che Hernandez, scambiatosi di fascia con Walker, butta via tentando di sterzare e mettere la palla sul piede buono.

Alla mezz’ora, dopo un altro contropiede non sfruttato dai giallorossi, questi ultimi creano un altro pericolo con Pisilli, che coglie la traversa con un gran colpo di testa su invito di Angelino, mentre al 36° è bravissimo Tomori ad anticipare Shomurodov dopo un cross del laterale brasiliano.

La partita è ancora in bilico, ma al 42° il Milan trova il raddoppio: sfruttando il mal posizionamento degli avversari, Hernandez imbuca per il dimenticato Abraham, che va a segnare indisturbato. Il primo tempo termina praticamente qui.

La Roma torna in campo con tre innesti, ma l’iniziativa è ancora rossonera e al 50° quasi arriva il terzo gol: è Walker a sfiorarlo con un gran colpo di testa che si ferma sulla traversa.

Quattro minuti dopo, la Roma riesce ad accorciare le distanze: Angelino propone un traversone basso da sinistra che, deviato da Walker, arriva sul destro di Dovbyk per il facile tocco vincente.

Anche nel Milan iniziano i cambi ed entrano due volti nuovi, Gimenez e Joao Felix, i quali confezionano il 3-1 al 72°: in un’azione identica a quella del secondo gol, il messicano pesca in area il portoghese, che inaugura la sua avventura rossonera con un bel tocco sotto che beffa Svilar.

Tre minuti dopo, la Roma riapre la partita con uno sfortunato autogol di Reijnders, ma il VAR annulla per un fuorigioco di Dovbyk a inizio azione. Sostanzialmente si tratta dell’ultima emozione della partita, che proseguirà senza ulteriori squilli fino al triplice fischio.

Highlights e Video Gol di Milan-Roma 3-1

Il Tabellino di Milan-Roma 3-1

Milan (4-3-3): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Musah (90′ Sottil), Fofana, Reijnders; Jimenez (70′ Leao), Abraham (59′ Gimenez), Pulisic (59′ Joao Felix). Allenatore: Fonseca

Roma (3-5-2): Svilar; Celik (46′ Rensch), Hummels (79′ Nelsson) Ndicka; Saelemaekers (79′ El Shaarawy), Koné, Paredes (46′ Pellegrini), Pisilli, Angelino; Dybala, Shomurodov (46′ Dovbyk). Allenatore: Ranieri

Marcatori: 16′ e 42′ Abraham, 54′ Dovbyk e 72′ Joao Felix

Arbitro: Piccinini

Ammoniti: Koné