Video Gol e Highlights di Milan-Bologna 3-1 sintesi 09-05-2025

Video Gol e Highlights Milan-Bologna 3-1, 36° giornata Serie A: i rossoneri vincono una partita stranissima in cui sono stati decisivi gli episodi, ma ancor di più i nuovi entrati Chuckwueze, entrato in tutti i gol e perfino assistman in occasione del terzo, e Gimenez autore di una doppietta. A segno anche Pulisic, mentre i felsinei erano andati in vantaggio con Orsolini.

Il Milan sale a quota 60 punti e, con i giusti incastri, può ancora sperare in un posto in Europa: difficilissima la Champions League, più fattibile una delle altre due competizioni, ma tutto passa dalle sfide di domani e dalla finale di mercoledì che rimetterà in confronto rossoneri e felsinei, i quali restano comunque a +2 e sono ancora in corsa per il 4° posto.

La Sintesi di Milan-Bologna 3-1

E’ una prova generale della finale di mercoledì e si vede: nessuna occasione nel primo tempo, ritmi estivi, poca voglia di affondare il colpo e testa altrove; a peggiorare la situazione, gli infortuni di Tomori ed Erlic, costretti a lasciare anzitempo l’incontro.

Un paio le conclusioni degne di nota, una per parte: ci prova Jovic al 19° dopo un’indecisione di Skorupski uscito a farfalle su un cros dalla bandierina, ma non conferisce potenza e precisione al pallone con il suo colpo di testa e il portiere felsineo ringrazia, mentre l’altra chance, proprio in chiusura di tempo, è un tiro di prima intenzione di Orsolini, che, da dentro l’area, alza troppo la sfera e non centra la porta.

La prima frazione è tutta qui e va in archivio dopo tre infruttuosi minuti di recupero.

Molte di più sono le motivazioni dei rossoblu, che al 50° accelerano e passano in vantaggio grazie al solito Orsolini, che, ricevuta palla sul destro da Dallinga, la sistema sul piede forte e dal limite dell’area fulmina Maignan con un tiro diretto nell’angolo lontano.

La partita, tutt’altro che rianimata dal gol, si trascina stancamente finché non viene riequilibrata da un sussulto dei rossoneri: un contropiede rapido impostato da Chuckwueze e rifinito da Pulisic mette in condizione Gimenez di battere a rete indisturbato con un bel tocco morbido a porta quasi vuota.

Poco dopo, Chuckwueze è ancora protagonista con uno spunto dal quale scaturisce il gol del vantaggio del Milan a opera di Pulisic, che sfrutta un rimpallo in area e batte ancora il portiere ospite.

Il Bologna non ci sta e sfiora il pareggio al 90° con Cambiaghi, il cui tiro è fermato da Maignan, ma al 93° Gimenez concede il bis mettendo in rete da posizione ravvicinata un cross basso di un Chukwueze alla miglior prestazione stagionale. Il triplice fischio manda le squadre negli spogliatori subito dopo.

Highlights e Video Gol di Milan-Bologna 3-1

Il Tabellino di Milan-Bologna 3-1

Milan (3-4-2-1): Maignan; Tomori (14′ Thiaw), Gabbia, Pavlovic (65′ Walker); Jimenez (65′ Chukwueze), Loftus-Cheek (78′ Musah), Reijnders, Hernandez; Pulisic, Joao Felix; Jovic (65′ Gimenez). Allenatore: Sergio Conceicao

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Erlic (31′ Lucumi), Lykogiannis; Moro (80′ El Azzouzi), Freuler; Orsolini (61′ Cambiaghi), Pobega (61′ Aebischer), Domiguez: Dallinga (61′ Castro). Allenatore: Italiano

Marcatori: 50′ Orsolini, 73′ e 93′ Gimenez e 79′ Pulisic

Arbitro: Marinelli

Ammoniti: Lucumi, Loftus-Cheek, Joao Felix e Castro

Espulsi: