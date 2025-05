Video Gol e Highlights di Milan-Bologna 0-1: sintesi 14-05-2025

Il Risultato di Milan-Bologna 0-1, Finale Coppa Italia: tre su tre, questo il computo delle edizioni portate fino in fondo e vinte dai felsinei. La prima nel 1970 (non vi fu una finale, ma un gruppo finale con quattro squadre), la seconda quattro anni dopo e la terza stasera dopo una finale agonisticamente intensa e con alcune, non tante a dire il vero, occasioni da ambo le parti. Il Milan ci prova soprattutto nella prima frazione, ma nella ripresa, subito il gol poi risultato decisivo, sparisce dai radar e non combina nulla. Il Bologna fatica poco e a poco a poco diviene dominante e, con grande facilità, argina i velleitari tentativi altrui. Mentre Vincenzo Italiano si gode il primo trofeo dopo aver perso due finali di Conference League a Firenze, per il Milan è la decima finale persa su quindici giocate. Sarà una delle ultime, se non proprio l’ultima, partite da tecnico rossonero per Sergio Conceicao?

Nota a parte, il signor Mariani: quando si ritirerà dal calcio insieme ai suoi compari?

Ndoye segna il gol decisivo e consegna la Coppa Italia al Bologna per la terza volta nella storia.

La Sintesi di Milan-Bologna 0-1

La partita, molti fisica sin dalle prime battute, vive delle accelerazioni ora dei velocisti felsinei, ora di quelli meneghini e proprio questi ultimi sfiorano subito il vantaggio al 4° con un’avanzata di Leao, stasera più decentrato rispetto al solito e in grado di prendersi subito la fascia e crossare basso senza, però, riuscire a trovare un compagno ben posizionato.

Poco dopo, anche il Bologna sfiora a sua volta la rete con Castro, che sfiora un traversone di Miranda e trova la gran respinta di Maignan, che devia lateralmente conquistando anche la rimessa dal fondo grazie al rimpallo su Fabbian.

La partita prosegue su un piano estremamente fisico, tante botte e tanti falli vengono sanzionati da Mariani e al 10° vi è da segnalare un’altra grande occasione per i rossoneri, una doppia parata di Skorupski su una deviazione involontaria di Beukema e sulla ribattuta di Jovic.

Nessun’altra occasione da qui in poi, ma i ritmi rimangono elevati e i falli aumentano di numero e di intensità; Mariani rischia di farsi scappare dalle mani la partita e nel finale i rossoneri protestano e tanto: al 43° Leao, lanciato da Maignan, viene abbattuto da Ferguson con una scivolata prendendosi anche una tacchettata sul volto e venendo sanzionato con un cartellino giallo, ritenuto poco appropriato dai giocatori milanisti.

Nell’ultimo dei due minuti di recupero, infine, è Pulisic ad essere ammonito per proteste dopo aver subito un fallo, trasformato in calcio di punizione per il Bologna, nei pressi della trequarti bolognese mentre tentatava uno sfondamento. Mariani inverte la punizione ravvisando un fallo dello statunitense ai danni del difensore bolognese, sbagliando. La prima frazione termina qui, tra le proteste milaniste.

Il Bologna inizia molto bene il secondo tempo, decisamente meglio del Milan, e al 53° passa in vantaggio: un’azione iniziata a centrocampo culmina con l’ingresso in area di Orsolini che viene fermato da Hernandez in scivolata, ma il pallone arriva a Ndoye a sinistra e, dopo un dribbling secco su uno dei difensori, lo svizzero, accentratosi, scaglia la sfera sotto la traversa.

Il VAR, intervenuto per un possibile offside del numero 7, convalida il gol. Il tempo per recuperare c’è, ma i rossoneri non creano vere occasioni malgrado entrino Joao Felix e Gimenez; il Bologna si difende con ordine e punge di rado preferendo il contropiede al possesso palla e il risultato resta immutato fino al triplice fischio.

Highlights e Video Gol di Milan-Bologna 0-1

Il Tabellino di Milan-Bologna 0-1

Milan (3-4-2-1): Maignan; Tomori (62′ Walker), Gabbia, Pavlovic; Jimenez (62′ Joao Felix), Fofana (88′ Chukwueze), Reijnders, Hernandez; Pulisic (88′ Abraham), Leao; Jovic (62′ Gimenez). Allenatore: Sergio Conceicao

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm (76′ Calabria), Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini (69′ Casale), Fabbian (69′ Pobega), Ndoye (80′ Odgaard); Castro (80′ Dallinga). Allenatore: Italiano

Marcatori: 53′ Ndoye

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Tomori, Ferguson, Pulisic, Fabbian e Lucumì