Video Gol e Highlights Atalanta – Torino 1-1 e sintesi 01-02-2025

Video Gol e Highlights di Atalanta – Torino 1-1: finisce in pareggio al Gewiss Stadium il match tra l’Atalanta di Gasperini d il Torino di Vanoli. Padroni di casa in vantaggio con Djimsiti al 35° e pareggio granata che arriva 5 minuti dopo con Maripan.

L’Atalanta di Gianpiero Gasperini non va oltre il pareggio casalingo contro il Torino di Vanoli.

Decidono la partita i due gol segnati entrambe nel finale di primo tempo Atalanta in vantaggio con Djimsiti al 35° e granata che riagguantano subito il pareggio con Maripan al 40°. L’Atalanta non vince al Gewiss Stadium da 3 partite consecutive (1 sconfitta contro il Napoli e 2 pareggi contro Juventus e Torino).

Con questo pareggio l’Atalanta resta ferma al 3° posto con 47 punti in 23 partite a -6 dal Napoli capolista che domani sera giocherà all’Olimpico contro la Roma.

Per il Torino di Vanoli si tratta del 9° pareggio stagionale, granata che vanno a 27 punti all’11° posto a +7 dalla zona retrocessione.

Sintesi di Atalanta – Torino 1-1:

Gasperini dopo le fatiche di Champions League di mercoledì col Barcellona manda in campo i suoi con il 3-4-1-2 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Hien, Djimsiti e Kolasinac. A centrocampo ci sono De Roon ed Ederson con Bellanova a destra e Ruggeri a sinistra. In attacco la coppia formata da De Ketelaere e Retegui supportati da Brescianini.

Vanoli manda in campo il suo Torino con il 4-2-3-1 con Milinkovic Savic in porta e davanti a lui Coco e Maripan centrali con Pedersen a destra e Sosa a sinistra. I due di centrocampo sono Ricci e Tameze. In attacco Adams punta centrale supportato da Lazaro, Vlasic e Karamoh.

I bergamaschi appaiono ancora stanchi e poco lucidi dopo le fatiche di mercoledì al Camp Nou per il match di Champions pareggiato 2 a 2 contro il Barcellona.

Il Torino appare più fresco e lucido del solito e fa un ottima prestazione dimostrando solidità e determinazione.

Milinkovic Savic ha parato un rigore a Retegui fissando il risultato sull’1 a 1. Il portiere serbo è al terzo rigore parato in stagione e ne aveva parato un altro all’Atalanta , quella volta era stato Pasalic ad andare sul dischetto.

I due gol sono arrivati entrambi da palla inattiva.

All’Atalanta era stato annullato un gol a Bellanova al 20° minuto. C’era stato un cross di De Ketelaere dalla sinistra e Bellanova aveva stoppato e messo in rete ma c’era stato un tocco di mano.

Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Bellanova al 35° minuto l’Atalanta passa in vantaggio con un colpo di testa di Djimsiti che batte Milinkovic-Savic.

Cinque minuti dopo il Torino pareggia: calcio di punizione dalla tre quarti battuta da Lazaro in area e Maripan di testa infila Rui Patricio per l’1 a 1.

Highlights di Atalanta – Torino 1-1:

Tabellino di Atalanta – Torino 1-1:

Atalanta (3-4-1-2): Rui Patricio; Djimsiti, Hien, Kolašinac (dal 30’ s.t. Toloi), Bellanova, de Roon, Éderson, Ruggeri (dal 12’ s.t. Cuadrado), Brescianini (dal 12’ s.t. Samardzic), De Ketelaere (dal 12’ s.t. Pasalic), Retegui (dal 40’ s.t. Scamacca). All. Gasperini.

Torino (4-2-3-1): Milinkovic Savic; Pedersen (da 1’ s.t. Walukiewicz), Coco, Maripan, Sosa; Ricci, Tameze (dal 31’ s.t. Gineitis); Lazaro (dal 40’ s.t. Masina), Vlasic, Karamoh (dal 1’ s.t, Njie); Adams (dal 18’ s.t. Sanabria). All. Vanoli.

Arbitro: Piccinini (Forlì)

Marcatori: 35’ p.t. Djimsiti, 40’ p.t. Maripan

Ammoniti: Coco, Tameze, Milinkovic-Savic.

Note: annullato gol a Bellanova al 21’ del primo tempo, parato il rigore da Retegui al 74°.