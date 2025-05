Venezia-Juventus, dove vedere il match valido per la 38ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 25 maggio alle ore 20:45 presso lo stadio Pierluigi Penzo di Venezia. Venezia-Juventus sarà visibile in diretta su Sky Sport ed in streaming su DAZN oltre a Now Tv e Sky Go.

Venezia-Juventus. I veneti detengono un record storico nelle ultime venti partite disputate contro i bianconeri nella storia della Serie A. Di queste ne hanno perse 16, con 17 il totale; solo il Milan ha fatto meglio con 18 vittorie.

L’ultimo successo dei lagunari in casa contro i piemontesi risale ad aprile 1962. Dopo di ché hanno ottenuto quattro sconfitte e due pareggi, l’ultimo dei quali è avvenuto nel dicembre 2021.

Il Venezia, nelle ultime cinque partite, ha ottenuto cinque punti, frutto di una vittoria, due pareggi e tre sconfitte. Bianconeri che hanno ottenuto una vittoria in più ed una sconfitta in meno nello stesso numero di partite.

Venezia-Juventus. Torinesi che partono con un vantaggio di un punto rispetto alla Roma nella lotta per l’ultimo posto utile per la prossima Champions League. Ma non sono sicuri di ottenerlo, a meno che non vincano la sfida di domenica.

Lagunari che, a loro volta, sono costretti a vincere se vogliono alimentare la speranza di salvezza. Non solo, devono anche sperare in un passo falso delle dirette concorrenti Empoli e Lecce, al momento in vantaggio di due punti in classifica.

Dove vedere Venezia-Juventus in diretta TV e streaming:

Data: 25 maggio

25 maggio Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN , Sky Sport

, Streaming: Dazn, Now Tv, Sky Go

Venezia-Juventus, match valevole per la 38ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Venezia-Juventus sarà trasmessa anche in diretta tv su SKY Go Italia, Sky Sport 1, Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (Ita) per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Venezia-Juventus in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Venezia-Juventus è a cura di Dario Mastroianni, affiancato da Fabio Bazzani al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn, oltre ai commenti e le immagini da Sky Sport.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Venezia Juventus, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Venezia-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Venezia-Juventus, le probabili formazioni

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Sverko, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Yeboah, Gytkjaer. All. Di Francesco.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor.